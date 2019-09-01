التقديم على 173 وظيفة إدارية للرجال والنساء بوزارة التعليم السعودية عبر نظام جدارة 1441 هجرية

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن 173 وظيفة إدارية شاغرة للرجال والنساء بدء من المرتبة الرابعة وحتى المرتبة التاسعة على سلم رواتب الموظفين العام من حملة المعاهد التخصصية بعد المرحلة الثانوية وحملة درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراة.







موعد ورابط التقديم على 173 وظيفة إدارية للرجال والنساء بوزارة التعليم بالسعودية:-

بداية من اليوم الاحد الموافق 1 سبتمبر 2019 وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 5 سبتمبر 2019 الباب مفتوح للتقديم على 173 وظيفة إدارية بوزارة التعليم، والتقديم متاح عبر رابط نظام جدارة الخدمة المدنية، والوظائف المعلنة مخصصة للرجال والنساء، وذلك بداية من المرتبة الرابعة وحتى المرتبة التاسعة على سلم رواتب الموظفين.







المؤهلات المطلوبة لشغل 173 وظيفة إدارية بوزارة التعليم السعودية:-

تتضمن الفئات المستهدفة والمطلوبة لتلك الوظائف الادارية الشاغرة بوزارة التعليم السعودية ما يلي:-







1- حملة شهادات المعاهد التخصصية والدبلوم المتوسط وذلك بعد الثانوية أو ما يعادلها.

2- حملة شهادات الدرجة الجامعية (البكالوريوس)

3- حملة الدبلومات العليا بعد الدراسة الجامعية.

4- حملة درجة الماجستير.

5- خريجي البرامج الاعدادية (الثانوية المهنية بطبيعة العمل).

ملاحظات:-

1- الأولوية في الترشيح لشغل تلك الوظائف للتخصصات غير التربوية ثم التخصصات التربوية.

2- سيتم إجراء مقابلة شخصية لشغل جميع الوظائف .

3-سيتم إجراء اختبار مهني للحاصلين على الدرجة الجامعية رجال على المرتبتين السادسة والسابعة.

4- ممن يحملون مؤهلات من الخارج فإنه يشترط أن يتم معادلة تلك المؤهلات من وزارة التعليم.

5- آلية التقديم بعد الدخول على نظام جدارة يتم التأكد أولاً من صحة البيانات.