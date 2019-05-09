التقديم في كلية الملك فهد الأمنية دورة تأهيل الجامعيين وذلك للعمل بعد التخرج في إحدى القطاعات، لحملة شهادة البكالوريوس وفقاً للضوابط المحددة من قبل وزارة الداخلية السعودية، هذا وقد أعلنت التسجيل في دورة تأهيل الجامعيين عبر موقع أبشر توظيف بشروط القبول التي أعلنت عنها الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية، لذلك على كل الحاصلين على شهادة البكالوريوس التقديم عبر رابط المباشر⇐ أبشر توظيف في المواعيد التالية :-
- فتح باب القبول لـ دورة تأهيل الجامعيين 49 بداية من يوم الأحد القادم الموافق 7-9-1440 الساعة الحادية عشر صباحاً.
- يستمر التقديم لمدة خمس أيام حتى يوم الخميس الموافق 11-9-1440 الساعة الـ11 صباحاً.
قائمة التخصصات المطلوبة| عبر ملف pdf قائمة التخصصات
شروط التقديم في دورة تأهيل الضباط الجامعيين 49 في كلية الملك فهد الأمنية
- يشترط الجنسية السعودية ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده خارج المملكة أثناء خدمته.
- لا يزيد سن المتقدم عن 27 سنة في بطاقة الهوية الوطنية عند التقديم بداية العام الدراسي بالنسبة لجميع التخصصات عدا الأطباء درجة امتياز.
- بالنسبة للأطباء لا يزيد السن عن 30 سنة.
- أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة بتقدير لا يقل عن جيد.
- بالنسبة للحاصلين على الشهادة من خارج المملكة فلابد من عمل معادلة من وزارة التعليم.
- المؤهل يجب أن يكون السنوات انتظام كلي ولا يمر على التخرج مدة أكثر عام.
- يجب اجتياز الفحص الطبي الذي يضمن خلو الشخص من أي أمراض أو إعاقة.
- لابد أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليه في أي قضية كانت.
- لا يكون الشخص متزوج من غير سعودية.
- على المتقدم قد تعين في وقت سابق في أي وظيفة حكومية تابعة لنظام الخدمة المدنية أو العسكرية.
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