التقديم في كلية الملك فهد الأمنية دورة تأهيل الجامعيين وذلك للعمل بعد التخرج في إحدى القطاعات، لحملة شهادة البكالوريوس وفقاً للضوابط المحددة من قبل وزارة الداخلية السعودية، هذا وقد أعلنت التسجيل في دورة تأهيل الجامعيين عبر موقع أبشر توظيف بشروط القبول التي أعلنت عنها الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية، لذلك على كل الحاصلين على شهادة البكالوريوس التقديم عبر رابط المباشر⇐ أبشر توظيف في المواعيد التالية :-

فتح باب القبول لـ دورة تأهيل الجامعيين 49 بداية من يوم الأحد القادم الموافق 7-9-1440 الساعة الحادية عشر صباحاً.

يستمر التقديم لمدة خمس أيام حتى يوم الخميس الموافق 11-9-1440 الساعة الـ11 صباحاً.

قائمة التخصصات المطلوبة| عبر ملف pdf قائمة التخصصات

شروط التقديم في دورة تأهيل الضباط الجامعيين 49 في كلية الملك فهد الأمنية