التقسيط بسعر الكاش من اكسترا السعودية على أجهزة الآيباد وهواتف الايفون 13 العرض ساري حتى 28 فبراير 2023

تقدم اكسترا لعملائها بالمملكة العربية السعودية العديد من المشتريات المميزة بالتقسيط وبسعر الكاش، هذا العرض للمواطنين والمقيمين الحاملين بطاقات الائتمانية من البنوك المشاركة، ومن بين هذه العروض أجهزة الآيباد وهواتف الايفون 13، هذا العرض مستمر حتى 28 فبراير 2023، ومن خلال هذه السطور سنتعرف على الشروط وأسعار أجهزة الآيباد وهواتف الايفون 13 من اكسترا السعودية.

أسعار هواتف الايفون 13 عند اكسترا السعودية

سعر هاتف ايفون 13 برو ماكس بمساحة تخزين 1 تيرابايت، بسعر 6999 ريال سعودي.

سعر هاتف ايفون 13 برو بمساحة تخزين 1 تيرابايت، بسعر 6199 ريال سعودي.

سعر هاتف ايفون 13 برو بمساحة تخزين 128 جيجا، بسعر 4199 ريال سعودي.

سعر هاتف ايفون 13 برو بمساحة تخزين 256 جيجا، بسعر 4699 ريال سعودي.

سعر هاتف ايفون 13 بمساحة تخزين 128 جيجا، بسعر 3299 ريال سعودي.

سعر هاتف ايفون 13 بمساحة تخزين 256 جيجا، بسعر 3799 ريال سعودي.

سعر هاتف ايفون 13 بمساحة تخزين 512 جيجا، بسعر 4799 ريال سعودي.

سعر هاتف ايفون 13 ميني بمساحة تخزين 512 جيجا، بسعر 4299 ريال سعودي.

أسعار الآيباد عند اكسترا

سعر جهاز أبل آيباد ميني الجيل السادس بمساحة تخزين 64 جيجا، استخدام واي فاي، 8.3 بوصة بسعر 2099 ريال سعودي.

سعر جهاز أبل آيباد ميني الجيل السادس بمساحة تخزين 256 جيجا، استخدام واي فاي، 8.3 بوصة بسعر 2799 ريال سعودي.

سعر جهاز أبل آيباد ميني الجيل السادس بمساحة تخزين 256 جيجا، استخدام واي فاي وخلوي، 8.3 بوصة بسعر 3599 ريال سعودي.

شروط الحصول على أجهزة الآيباد وهواتف الايفون 13 بالتقسيط من اكسترا السعودية

من هي البنوك المشاركة في تقسيط المشتريات من اكسترا بالمملكة العربية السعودية