التقويم الدراسي 1441 بعد تعديلات وزارة التعليم السعودية ومواعد بدء الدراسة والإجازات الرسمية







سوف نعرض لكم التقويم الدراسي 1441 وذلك بعد التعديلات التي قامت بها وزارة التعليم السعودية حيث أحدثت الوزارة بعض التعديلات على التقويم الدراسي 1441 لذا تم تحديث بعض التعديلات على الجدول الخاص بالتقويم الدراسي للأعوام المقبلة، حيث كثير من الأسر وكذلك الطلبة والمعلمين يرغبون بمعرفة التقويم الدراسي 1441 ومواعيد الاختبارات والإجازات.







التقويم الدراسي 1440 -1441

التقويم الدراسي هام جداً للأسر في السعودية وذلك لمعرفة مواعيد الإجازات والاختبارات وذلك لمعرفة التقويم الدراسي على أسألة معظمهم مثل متى تبدأ الدراسة ومتى تبدأ الإجازة الصيفية و منتصف العام.







التقويم الدراسي الجديد ١٤٤١

بعد الإعلان لوزارة التعليم عن مد إجازة الفصلين لمدة أسبوعين اعتبارا من العام المقبل، يريد السعوديين معرفة التقويم الدراسي الجديد، الذي من المقرر أن تستأنف الدراسة للفصل الدراسي الثاني لهذا العام الدراسي يوم الأحد الموافق 6/1/2019 الموافق 30/4/1440، بينما من المقرر وفقا للتقويم أن تبدأ إجازة نهاية العام بتاريخ 1440/08/27 الموافق 2019/05/02م.







أوضح السيد وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ بتعديل تفاصيل التقويم الدراسي 1441 وذلك بعد التعديلات التي طرأت عليه حيث سنتكون العودة بالنسبة للإداريين والإداريات بعد عيد الأضحى المبارك.

وبحسب التقويم الدراسي الجديد ١٤٤١ فإنه تقرر:







عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 22 أسبوعا.

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 22 أسبوعا.

عدد أيام الدراسة الفعلية للفصلين 219 يومًا.

عدد الإجازات أثناء العام الدراسي 3 إجازات.

عدد أيام الإجازات أثناء العام الدراسي 40 يومًا.

وبدأت إجازة منتصف العام الدراسي 1440 – 1441هـ، من 7/ 5/ 1441هـ الموافق 2/1/2020، وتنتهي 24/ 5/ 1441هـ الموافق 19/1/2020م.