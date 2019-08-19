التقويم الدراسي 1441 – 2020 بالسعودية.. تعرف على الموعد الجديد لبدء العام الدراسي

التقويم الدراسي 1441 – 2020 بالسعودية يبحث عنه عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية علاوة عن موعد عودة الموظفين والمعلمين إلى المدارس بالإضافة إلى موعد عودة الطلاب إلى المدارس في مختلف المراحل التعليمية، وارتفعت نسبة البحث عن التقويم الدراسي 1441 – 2020 بالسعودية بعد أن أعلن الدكتور حمد آل الشيخ، وزير التعليم السعودي عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، عن حدوث تغيير في التقويم الدراسي 1441، وبذلك قد تم تغيير موعد عودة الاداريين للمدارس لتكون بعد إجازة عيد الأضحى المبارك والتي ستبدأ في الفترة من 11 ذو القعدة 1440 إلى 14 ذو الحجة 1440.

التقويم الدراسي 1441 – 2020 بالسعودية

التقويم الدراسي 1441 – 2020 بالسعودية، فقد أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية منذ فترة عن التقويم الدراسي 1441 – 2020، حيث تختلف مواعيد الإجازات في كل عام داخل المملكة، علاوة على موعد الإجازات المدرسية في العام الدراسي الجديد على أن تبدأ الإجازات الرسمية لهذا العام الدراسي 1441 – 2020، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر بالتزامن مع شهر يونيو 2020 / شوال 1441، كما تم الإعلان عن موعد إجازة اليوم الوطني 1441 بالمملكة على أن يكون يوم 23 سبتمبر 2019، وهو تاريخ سنوي ثابت في كل عام وذلك بسبب توحيد الأراضي السعودية في هذا التاريخ وضمها إلى البلاد العربية وجعلها مملكة.

موعد عودة المدارس بالمملكة

موعد عودة المدارس بالمملكة سيكون وفقًا لما أعلنه الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 و 2 محرم 1441، هو موعد بداية الفصل الدراسي الأول، وتبدأ اختبار الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1441 – 2020 يوم 22 ديسمبر 2019 و الموافق 25 ربيع أخر 1441، لتبدأ بعدها مباشرة إجازة منتصف العام يوم 7 جمادي الأول 1441، و ستكون بداية الفصل الدراسي الثاني بالمملكة يوم 24 جمادي الأول 1441 لتبدأ الاختبارات يوم 10 شوال 1441 ثم إجازة نهاية العام يوم 19 من نفس الشهر.