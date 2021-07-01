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التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل بالتفصيل

بواسطة إيمان

تعمل وزارة التعليم السعودي على تعزيز المخرجات التعليمية عن طريق العمل على تطوير التعليم وذلك من خلال  التعديل على  التقويم الدراسي 1443هـ الذي تم الإعلان عنه من خلال موقع وزارة التعليم السعودي على شبكة الإنترنت، الذي تضمن العديد من الخطط الدراسية والإجازات  الرسمية، والوطنية ومن خلال المقال التالي سوف نعرض بالتفصيل خطة العام الدراسي القادم.

1 التقويم الدراسي 1443
2 التقويم الدراسي بعد التعديل

التقويم الدراسي 1443

اعتمدت وزارة التعليم على الدراسة النظامية خلال الإعلان عن التقويم الدراسي الجديد، ولذلك بدأت المملكة تتخذ خطوات جدية في تلقي الطلبة للتطعيمات اللازمة من عمر 12 عام وحتى 18 عام.

  • يبدأ العام الدراسي حسب التقويم الجديد يوم 21 من شهر محرم الموافق يوم 29 من شهر أغسطس الميلادي.
  • يتم العمل بنظام الثلاث فصول خلال العام الدراسي الجديد والذي يتكون كل فصل منها من 13 أسبوع دراسي.
  • يتخلل هذه الفصول مجموعة من الإجازات الرسمية منها اليوم الوطني ويتم الحصول على إجازة لمدة يومين هما الثاني والعشرين والثالث والعشرين من شهر سبتمبر 2021.
  • ينتهي الفصل الدراسي الأول يوم  25 شهر نوفمبر 2021 الموافق يوم  20/4/1443هـ وتستمر الإجازة لمدة عشر أيام ليبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني.
  • يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 5 من شهر ديسمبر 2021، الموافق يوم 1/5/1443هـ وتستمر الدراسة به لمدة 13 أسبوع يتخللها إجازات نهاية أسبوع مطولة وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.
  • يستقبل الطلاب الفصل الدراسي الثالث الذي يبدأ يوم 20 من شهر مارس 2022 بعد الحصول على إجازة مدتها عشرة أيام وهو الفصل الأخير ويتكون من 13 أسبوع.
  • يتخلل الفصل الدراسي الثالث إجازة عيد الفطر المبارك واجازتين مطولتين لتنتهي معهما الدراسة وتبدأ اختبارات نهاية العام ويستقبل الطلبة إجازة نهاية العام يوم 30 يونيو 2022.

التقويم الدراسي بعد التعديل

تقدم وزارة التعليم في هذا العام منظومة تعليمية متطورة تعتمد على بعض الأسس  الهامة ومنها تغيير مدة الدراسة من فصلين إلى ثلاثة فصول.

  • إدخال بعض المواد الدراسية الجديدة على الطلبة مثل تدريس اللغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائي.
  • وإدخال بعض المقررات المفيدة للطلبة في المرحلة المتوسطة.
إيمان

كاتبة أتابع كل ما هو جديد من أخبار العالم العربي محررة في مواقع عديدة مثل اليوم الإخباري وكلمة ونجوم مصرية.

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