“الجديد في وظائف السعودية” صحة القريات تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة تعرف على شروط التقديم ورابط التقديم وموعد التقديم وأدق تفاصيل الوظائف الجديدة

متابعينا الأحباب داخل المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن إعلان مديرية الشئون الصحية بمحافظة القريات، عن توافر وظائف شاغرة بها، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم كافة تفاصيل الإعلان عن الوظائف، من رابط التقديم على الوظائف إلي الشروط العامة للتقديم، إلي موعد التقديم وكل التفاصيل التي تدور في أذهانكم، ونتمنى أن نوفق في تقديم المعلومة الصحيحة والمفيدة لكم وأن ينال المقال على رضائكم.

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القريات، عن توافر وظائف شاغرة تحت مسمى وظيفي (مستخدم، خادم صحي، سائق) لحملة الثانوية العامة، واشترطت على من يرغب في التقديم أن يكون مسجل بنظام ساعد التابع لوزارة الخدمة المدنية.

رابط التقدم على وظائف مديرية الصحة بمحافظة القريات

أعلنت مديرية الصحة أن التقديم سيكون من خلال الرابط التالي على أن يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء الموافق 28/11/1440 هجري ويستمر لمدة خمسة أيام من تاريخ بداية التقديم من خلال الرابط السابق ذكر

الشروط العامة للتقديم في وظائف الصحة بالقريات

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 35 عام. أن يكون المتقدم لائق طبياً. أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك. أن لا يكون قد حكم على المتقدم للوظائف بحكم شرعي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. أن لا يكون المتقدم قد فصل من الخدمة المدنية بالدولة لأسباب تأديبية. أن يكون المتقدم مسجل بنظام ساعد في الخدمة المدنية. أن يجتاز المتقدم للوظيفة المقابلة الشخصية.

الحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف

مطلوب شهادة الثانوية العامة كحد أدني لشغل جميع الوظائف المعلن عنها.

بالنسبة لوظائف المستخدمين بالمرتبة 32 القدرة على القيام بالعمل وخبره لا تقل عن سنتين في مجال العمل.

بالنسبة لوظائف المستخدمين بالمرتبة 33 (خادم صحي) القدرة على القيام بالعمل كما يشترط خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال العمل.

بالنسبة لوظيفة مستخدم(سائق) يشترط في المتقدم أن يكون معه رخصة قيادة سعودية سارية المفعول.

وفي نهاية المقال تتمنى أسرة موقعنا كلمة دوت أورج التوفيق لكل من يرغب في التقديم على وظائف وزارة الصحة بمحافظة القريات.