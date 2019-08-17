الجمارك السعودية| إحباط عملية تهريب أكثر من 3 ملايين ريال إلى خارج المملكة

نشرت هيئة الجمارك السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” اليوم السبت 17/8/2019 بيانًا ذكرت فيه تمكّن الجمارك السعودية من إحباط عملية تهريب أكثر من 3 ملايين ريال إلى خارج المملكة، عبر مطار محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، وأشارت هيئة الجمارك إلى أن المتهمين كانوا قد أخفوا ضمن أمتعتهم الشخصية أكثر من 3 ملايين ريال سعودي ( نحو 804 ألف دولار أمريكي).

إحباط عملية تهريب أكثر من 3 ملايين ريال

تفاصيل إحباط عملية التهريب

وكشفت الجمارك السعودية تفاصيل عملية إحباط محاولة التهريب للأموال، حيث ذكرت أن العاملين في المطار اكتشفوا أن المتهمين أصحاب تلك الأموال لم يقدموا ما يثبت أحقيتهم او تصريح قانوني باصطحاب تلك الاموال المضبوطة إلى خارج البلاد، ووفقًا لصحيفة عرب نيوز نقلًا عن مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبد العزيز، أحمد الغامدي قوله:

“تم ضبط المبالغ المالية من خلال 4 محاولات لتهريبها، حيث تم في المحاولة الأولى إحباط تهريب 948300 ريال، بينما حاول مسافر آخر تهريب مبلغ قدره 679000، وفي المحاولة الثالثة حاول مسافر تهريب 415500 ريال، وكانت أكبرمحاولات التهريب التي تم إحباطها من هذه المحاولات، مبلغ قدره مليون وخمسون ألف ريال”.

وأشار الغامدي إلى أن عدم إمكانية تقديم المتهمين ما يثبت مشروعية نقل الأموال أو مصادرها، عزز إتهامهم بمحاولة التهريب وارتباطهم بجرائم أصلية أو جريمة غسيل أموال.