الجمارك السعودية | وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة.. الشروط ورابط التقديم

أعلنت مصلحة الجمارك السعودية عن عدة وظائف شاغرة داخل هيئة الجمارك السعودية، والتي يبحث الكثير حالياً عن تفاصيل تلك الوظائف المطروحة من مصلحة الجمارك السعودية، والمسمى الوظيفي لها هو أخصائي وسائل حية (سائس)، وتقتصر مهام الوظيفة ال سائس على التفتيش بالوسيلة الحية لجميع المسافرين، و حاملي الأمتعة، والطرود، وأيضا المركبات كنوع من التفتيش الوقائي، لضمان أمن وسلامة المملكة، والجدير بالذكر أن الجمارك السعودية وضعت بعض الشروط للالتحاق بالوظيفة والتي سوف نتحدث عنها في الأسطر القليلة القادمة.

شروط القبول في وظيفة أخصائي وسائل حية:

وضعت الجمارك السعودية بعض الشروط الأساسية للالتحاق بالوظيفة، ومن تنطبق عليهم الشروط المبدئية سيتم إخضاعهم لبعض الاختبارات النظرية والعملية لاختبار مدى معرفة المتقدم بالحاسب الالى، واختبار لياقته البدنية وقدرته على العمل الجماعي، أما عن الشروط الأساسية للالتحاق بوظيفة أخصائي وسائل حية بالجمارك السعودية هي كالأتي:

1- أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة بتقدير جيد على الأقل.

3- ألا يتجاوز سن المتقدم للوظيفة 28 عاماً.

4- للذكور فقط.

5- أن يكون لائقاً بدنياً وصحياً.

6- اجتياز اختبارات الهيئة النظرية والعملية.

7- اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

طريقة التقدم لشغل الوظيفة بالجمارك السعودية:

يتم التقدم لشغل الوظيفة إلكترونياً، من خلال الموقع الإلكتروني للجمارك السعودية من خلال الخطوات التالية:

1- يتم الدخول على الموقع الرسمي للجمارك السعودية من هنا.

2- الضغط على البحث عن الوظائف، ومنها اختر جميع الوظائف.

3- اضغط على تقديم.

4- كتابة جميع بيانات المتقدم بطريقة صحيحة، والضغط بالنهاية على تقديم.

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