الجوازات السعودية توضح آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين بالخارج

أكدت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عن أنها أصدرت آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة وذلك لمن هم خارج المملكة في الوقت الراهن ولكن عقب انتهاء جائحة الفيروس المستجد في المملكة، وفي أحد التغريدات التي ألقاها أحد المقيمين خارج المملكة حاليًا والذي كان يلقي استفسارات عن إمكانية العودة مرة ثانية إلى المملكة عندما يتم رجوع حركة الطيران الدولية مرة ثانية، ففي حساب المديرية العامة تم الإعلان عن عودة المقيمين ستكون مرتبطة بانتهاء الفيروس المستجد في المملكة.

ويمكن للمقيمين خارج المملكة العربية السعودية الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها المديرية من خلال بوابة أبشر الإلكترونية ومن خلال بوابة مقيم أيضًا، كما يمكن إرسال طلبات من خلال المنصتين في أي وقت، حيث أن العمل بهما ما زال مستمر إلى الآن، والجدير بالذكر أن جميع تلك التصريحات قد تم إطلاقها بناءً على تزايد وكثرة الأسئلة من المقيمين الذين غادروا الدول التي يعملون بها بعد انتشار الفيروس المستجد، وكان لزامًا على الدول أن تغلق حركة الطيران.

وفي نفس الوقت أعلنت بوابة أبشر الإلكترونية من خلال حساب أبشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن أن تمديد تأشيرة الخروج والعودة في الوقت الحالي من خلال زيارة أبشر الإلكترونية غير مسموح به، وأكدت أنه في حالة الرغبة في معرفة المزيد من التفاصيل فيمكنكم التواصل مع المديرية العامة للجوازات السعودية والتي ستقوم بالإعلان عن آلية تمديد التأشيرات في وقت لاحق.