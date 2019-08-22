الجوازات السعودية: قريباً سيتم تمكين المرأة من إصدار وتجديد جواز السفر إلكترونياً عبر منصة أبشر

جاءت أسئلة من مواطنات سعوديات حول هل تستطيع المرأة إصدار وتجديد جواز السفر لديها إلكترونياً؟، الأمر الذي أجابت عليه المديرية العامة للجوازات أنه بالتأكيد سوف يتم تمكين المرأة من إصدار جواز السفر وذلك عبر منصة أبشر قريباً، فيما أشارت أن هذا الأمر جاري المراجعة عليه وسوف يكون متاح عبر منصة أبشر الإلكترونية قريباً، حيث تضاف هذه الإمكانية إلى مجموعة الخدمات العديدة التي توفر الوقت والجهد على المواطنين والمواطنات بالمملكة.

السماح للمرأة السعودية بالسفر دون موافقة ولي الأمر

استقبل المواطنات السعوديات قرار تعديل وثائق السفر بحيث يسمح لهن بحرية السفر خارج المملكة دون أخذ موافقة ولي الأمر، بفرحة كبيرة تقع ضمن الحرية التي تحصل عليها المرأة وتشعر بـ الرفع من شأنها في البلاد، حيث حددت الجوازات السن القانوني لسفر المرأة وهو من 21 عام فأكثر، كما تمكنت الأم الحاضنة من استخراج جواز سفر لطفلها والسفر به أيضاً.

وفي هذا الصدد أعلنت المديرية العامة للجوازات عدم السماح لمن هم دون السن القانوني (21 سنة) ويستثنى من ذلك المتزوجون أو من هم في بعثة للخارج وهنا يشترط إحضار مستند يثبت ذلك معتمد من وزارة التعليم، وأيضاً الموظفون الذين يؤدون مهام رسمية في الخارج ولابد من إحضار مستند معتمد من المراجع لديهم.

جدير بالذكر أن المملكة سمحت لـ المراة بحرية السفر دون موافقة ولي الأمر، والأم الحاضنة السفر بطفلها واستخراج جواز السفر له، فيما تمت المساواة بين الذكر والأنثى في حق تصريح السفر لمن هم دون سن الـ21 عام، وأعطى للمرأة الحق في الحصول على سجل الأسرة بنفسها والتبليغ عن حالات الولادة والوفاة أيضاً.