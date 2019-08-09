“الجوازات” تُلزِم أبناء المواطنة المتوفاه بإجراء جديد لتجديد الإقامة بالسعودية

“الجوازات” تفرض على أبناء المواطنة المتوفاة نقل خدماتهم إلى رقم سجل جديد من أجل الحصول على ميزة استمرار تجديد الإقامة على حسب ما جاء في حسابها الرسمي على تويتر.

فَردّا على استفسار على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر “الجوازات السعودية” بخصوص إذا ما كان أبناء المواطنات سيحرمون من الإقامة في المملكة العربية السعودية، و ذلك في حالة وفاة المواطنة و عدم توفر كفيل لهم، قالت “الجوازات السعودية” على حسابها الرسمي في تويتر أنه يتوجب عليهم القيام بهذا الإجراء.

ضرورة نقل خدمة أبناء المواطنة على رقم سجل جديد

حيث قالت “الجوازات” أن التعليمات تفرض على أبناء المواطنات بعد وفاة الأم القيام بنقل خدمة أبناء المواطنة إلى رقم سجل جديد، و ذلك من أجل الإستفادة من ميزة استمرار تجديد الإقامة بالسعودية، و بالتالي لن يكونوا مجبرين على المغادرة و الحرمان من تجديد الإقامة بعد وفاة المواطنة.

ماذا عن مسمى مهنة أبناء المواطنة؟

هذا و قد ردت “الجوازات السعودية” في نفس السياق على استفسار آخر بخصوص مسمى مهنة أبناء المواطنة بعد أن تتم عملية النقل إلى سجل جديد، موضحة بأن وزارة العمل هي من ستتكلف بعملية تحديد مسمى المهنة، حيث سيتم تحديده على حسب المؤهل العلمي المتوفر لدى أبناء المواطنات المقيمات بالمملكة العربية السعودية، و أما في حالة ما إذا كانوا قصرا، فعميلة النقل تتم على أحد من الأقارب بمهنة مرافق، أو تتم على والد ابن الموطنة بمهنة تابع.