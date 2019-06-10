الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الاستحقاق ورابط احتساب قيمة دعم حساب المواطن الدفعة 19

ملايين من السعوديين من مستفيدي حساب المواطن يبحثون عن الحاسبة التقديرية من أجل معرفة قيمة الاستحقاق وقيمة دعم حساب المواطن بشكل دقيق، وذلك بعد أن تم صرف الدفعة الـ19 “دفعة شهر يونيو” خلال الساعات الاولى من صباح اليوم، حيث تم ايداع 2.5 مليار ريال في حسابات المستفيدين الذين تخطى عددهم 12.4 مليون مستفيد وتابع.

الحاسبة التقديرية

ومع ايداع الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن في حسابات المستفيدين، يبحث المستفيدين عن رابط الحاسبة التقديرية أو رابط حاسبة حساب المواطن من أجل معرفة قيمة الاستحقاق، ويمكنك حساب قيمة دعم حساب المواطن الدفعة الـ19 من خلال اتباع تلك الخطوات:

قم بالدخول إلى هنا بوابة حساب المواطن، وانتظر ليكتمل تحميل الصفحة. ثم بالضغط على أيقونة “الحاسبة التقديرية”. ادخل عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق. ادخل عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة. ادخل اجمالي الدخل الشهري للأسرة، وسيظهر لك فورا مبلغ الاستحقاق التقديري.

حيث أن دعم حساب المواطن يتم صرفه وفقا لمعايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار عدد الأفراد ودخل الأسرة وأعمارهم.

حساب المواطن الدفعة 19

أوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن 44% من إجمالي المستفيدين حصلوا على كامل الاستحقاق بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مشيرا إلى أن أرباب الأسر المستفيدة من حساب المواطن قد تجاوز 2.2 مليون مستفيد بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.6 مليون مستفيد، أما عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة حساب المواطن الجديدة بلغ أكثر من 1.4 مليون مستفيد.

تغيير الحساب البنكي في حساب المواطن

ويمكنك التعرف على مبلغ الدعم من خلال استخدام الحاسبة التقديرية الموجودة على موقع حساب المواطن، كما يمكن نغيير الحساب البنكي من خلال الدخول إلى البوابة الالكترونية، والدخول على صفحة “تفاصيل الطلب” ثم “بيانات الحساب البنكي” وتغيير رقم الآيبان.