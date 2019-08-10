الحجاج يتوجهون الى مزدلفة لقضاء صلاتي المغرب والعشاء.. صور

انهى حجاج بيت الله الحرام الوقوف علي صعيد عرفات ، وقضاء ركن الحج الأعظم، في يوم تعددت فيه ألوان الحجاج، وتنوعت جنسياتهم، واختلفت لغاتهم وألسنتهم؛ غير أن قلوبهم توحدت مجتمعة على هدف واحد هو توحيد الله وابتغاء مرضاته وعفوه ومغفرته، حيث وبدأ بعد غروب شمس هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الجاري بالتوجه إلى مشعر الله الحرام مزدلفة.

التوجه لمزدلفة ورمي الجمرات

ويؤدي الحجاج عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير ، ويلتقطوا بعدها الجمار، ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد العاشر من ذي الحجو أول عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي، حيث تعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.

تأمين الحجاج

وحلقت الطائرات العمودية- بحسب وكالة الأنباء السعودية ” واس” تحلق فوق الطرق المؤدية إلى مزدلفة وتتابع الطائرات حركة سير مركبات الحجاج والمشاة في نفرتهم إلى مزدلفة لتزويد الأجهزة المختصة بحالة الحجاج حتى يتسنى تقديم المساعدة والإرشاد لمن يحتاج إلى ذلك .

ووفرت الجهات المعنية بشؤون الحج خدماتها للحجاج من المياه والكهرباء والمواد التموينية، كما انتشرت المستشفيات الحديثة ومراكز الرعاية الصحية لخدمتهم والعمل على رعايتهم صحيًا.

مشهد مهيب بسقوط أمطار غزيرة علي الحجاج بعرفات ومزدلفة ومني .. فيديو

هطول الامطار

وهطلت بعد ظهر اليوم السبت أمطار رعدية غزيرة على المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية ، شملت منى و عرفات و مزدلفة، ارتوت على إثرها الأرض ، حيث شهد مشعر عرفات هطول أمطار على رؤوس الحجاج وهم واقفون في مشعر عرفات متضرعين بالدعاء.