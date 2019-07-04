الحجز الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 : رابط المسار الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة

فتحت قبل قليل وزارة الحج والعمرة الحجز الإلكتروني لحجاج الداخل 1440، سواء من المواطنين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك بحسب الباقات والبرامج التي تم اعتمادها لهذا العام، التي يتم تقديمها عبر 190 شركة لحجاج الداخل، وقالت وزارة الحج والعمرة، أنه يمكن الآن التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440، وذلك لمن يرغب في أداء مناسك الحج لهذا العام، وأكدت أن مرحلة اليوم هي المرحلة الثانية من المسار الإلكتروني التي تهدف إلى الحجز الفعلي في الحج، التي تبدأ اليوم الخميس الموافق 1 ذي القعدة.

أسعار حملات حج الداخل

البرنامج الاقتصادي 1، وهو برنامج حج منخفض التكلفة، ويبدأ سعره من 3447 إلى 4797 ريال، بينما شمل سعر البرنامج الاقتصادي 2 وهو برنامج الحج الميسر، ويبدأ سعره من 3465 ريال، بالإضافة إلى البرنامج العام ويشمل عدد من الباقات تحت اسم ضيافة، حيث يبدأ سعر ضيافة 1، 7561 إلى 7910، وسعر ضيافة 2، يبدأ من 7310 إلى 7910 ريال، بينما سعر ضيافة 3 يبدأ سعره من 6508 إلى 7108 ريال، بينما سعر باقة ضيافة 4 يبدأ من 5708 إلى 6308 ريال.

المسار الإلكتروني لوزارة الحج

وقال محمد سعد القرشي، عضو المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل، أن موقع المسار الإلكتروني لوزارة الحج هو الطريقة الوحيدة للتسجيل في الحج لهذا العام، وأن أي تسجيل بطريقة أو بأخرى فما هي إلا من شركات وهمية وغير مرخصة، كما دعا الراغبين في الحج إلى ضرورة أتمام عملية الحجز الخاصة بهم من خلال موقع وزارة الحج أو موقع المسار، وتوقع القرشي أن يكون هناك إقبال كبير على موقع مسار حجاج الداخل، ونوه إلى ضرورة التقيد بموعد فتح البوابة الإلكترونية لحج الداخل، وتوقع أكثر من مليون زائر سيدخلون إلى المسار الإلكتروني لحجاج الداخل من أجل التسجيل في الحج.

مسار حجاج الداخل

وكانت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، أعلنت في المرحلة الأولى التي تم إطلاقها في 15/9/1440، عن توافر عدد من الخدمات التي يستفيد منها حجاج بيت الله الحرام من خلال مسار حجاج الداخل، ونوهت وزارة الحج والعمرة أن المسار الإلكتروني لوزارة الحج يأتي في إطار حرص حكومة المملكة العربية السعودية على راحة كافة الراغبين في حجز الحج للعام الحالي، وتتيح لهم عبر رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل الاختيار والمفاضلة بين البرامج والباقات المختلفة.

وزارة الحج والعمرة حجاج الداخل

هذا ويوفر موقع وزارة الحج عبر المسار الإلكتروني للحج العديد من الخدمات الإلكترونية التي تعمل على تسهيل الإجراءات والتيسير على الحجيج، حيث يوفر لهم موقع وزارة الحج والعمرة حجاج الداخل خدمة الدفع واسترداد المدفوعات إلكترونياً في حالة إلغاء الحجز، إمكانية شراء الأضاحي والهدي، توفير حضانات وروضات للأطفال بالتعاون مع منطقة تعليم مكة المكرمة، كما أوضحت أنه يمكن لمن قام بأداء فريضة الحج خلال الخمس سنوات الماضية، أن يقوم بالحج عن المتوفي، ويمكن له الحصول على التصريح من الأحوال المدنية للمواطنين، وبالنسبة للمقيمين فيمكن له الحصول على التصريح من الجوازات السعودية، ، بالإضافة إلى يمكن للمقيم أو المواطن أن يقوم بالحج كمحرم مع الأقارب من الدرجة الأولى سواء الزوجة، الابنة، الأم.

الحجز الإلكتروني لحجاج الداخل

هذا وتتطلب عملية التسجيل في الحج التوجه إلى رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، الذي يمكن من خلال الحجز في حج الداخل، أو من خلال رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440، ومن ثم يقوم المستفيد بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها، ثم إعداد قائمته وتجهيزها، أو من خلال رابط الحجز الإلكتروني لحجاج الداخل، وبعد استعراض القائمة يقوم المستفيد بتأكيد الحج على البرامج التي تم اختيارها، ثم يقوم بإصدار الفاتورة ودفعها إلكترونياً، ثم يتم رفع بيانات الحاج لوزارة الداخل عبر الربط مع المسار الإلكتروني من أجل استخراج تصريح الحج، وأخيراً سيتم إرسال البيانات إلى شركة الحج الداخل من أجل استقباله.