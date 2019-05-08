الحج والعمرة السعودية تطلق البوابة الإلكترونية الجديدة لخدمة ضيوف الرحمن .. إليكم الرابط والخدمات التي تُقدم

بوابة خدمة ضيوف الرحمن، هذا هو الاسم الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة السعودية على بوابتها الإلكترونية الجديدة لخدمة الحجيج والمعتمرين وضيوف الرحمن خلال زيارتهم للأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، كما تهدف البوابة إلى مزيد من التفاعل بين مقدمي خدمة الحج والعمرة من جهة وبين الشركات والمؤسسات القائمة على تنظيم وإدارة رحلات الحج والعمرة وشركات النقل ومنشآت الإسكان من جهة أخرى، وذلك لتوفير أعلى جودة وأفضل الخدمات الإلكترونية للزائرين.

الحج والعمرة السعودية تطلق البواب الإلكترونية لخدمة ضيوف الرحمن

وتأتي البوابة الجديدة لتعزز وتنمي مجموعة الخدمات الرقمية التي تقدم للحاج والمعتمر، في إطار ما تقوم به وزارة الحج والعمرة السعودية من جهود تطوير وتحديث لمنظومة الخدمات الرقمية والتكنولوجية.

رابط بوابة الحج والعمرة الجديد

ويمكن عن طريق الدخول على الرابط www.haj.gov.sa الاستفادة من كافة الخدمات التي توفرها وزارة الحج والعمرة السعودية، سواء لضيوف الرحمن من المقيمين بالملكة أو ضيوفها القادمين من خارج المملكة.

هذا وقد أكد المهندس صلاح باسيف، مدير عام الإدارة العامة للتقنية أن البوابة الجديدة توفر قدر أكبر من المرونة، وتقديم خيارات ومعلومات وخدمات أكثر ، من خلال تصميم جديد للموقع يوفر الوقت والجهد ويتيح مزيد من التطوير خلال الفترات القادمة.

ويقدم الموقع الجديد 30 خدمة لحجاج ومعتمرين الداخل والخارج بثلاثة لغات هم (اللغة العربية والانجليزية والفرنسية) ويتم حاليا دراسة إضافة أربع لغات أخرى قريبا.