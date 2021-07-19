الحرارة 50 درجة.. حالة الطقس في الكويت يوم عرفة وأول أيام العيد

بواسطة إسلام عوض
حالة الطقس في الكويت

شهدت حالة الطقس في الكويت ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال الفترة الماضية، والتي تستمر على مدار الأيام القادمة وفق توقعات طقس العرب، والتي أشارت إلى وجود ارتفاع شديد في الحرارة خلال اليوم الإثنين يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك.

1 حالة الطقس في الكويت يوم عرفة وأول أيام العيد
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حالة الطقس في الكويت يوم عرفة وأول أيام العيد

وتتأثر دولة الكويت بكتلة هوائية شديدة الحرارة مرافقة لامتداد منخفض موسمي هندي، ويكون الطقس شديد الحرارة في عموم الكويت وقد تصل إلى نحو 50 درجة مئوية في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما في المنطق الشمالية.

وتفصيلاً لحالة الطقس في الكويت اليوم الإثنين وكذلك الثلاثاء، فسوف تكون الرياح رطبة وجنوبية شرقية، وتتسبب الرطوبة في الشعور الزائد بارتفاع درجات الحرارة، مع نشاط الرياح بعد ظهر اليوم والتي تبلغ سرعتها 60 كيلو في الساعة، وتكون محملة بالغبار والأتربة.

وتبدأ الحرارة في الإرتفاع بداية من هذه الليلة ليلة الإثنين وتستمر الثلاثاء ويكون الطقس شديد الحرارة، وتنشط الرياح بالمناطق الغربية.

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حالة الطقس في الكويت
حالة الطقس في الكويت
إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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