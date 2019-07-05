الحرس الوطني استعلام عن طلب القبول للتجنيد والوظائف العسكرية

بوابة الحرس الوطني استعلام عن طلب القبول أو نتائج قبول التوظيف في الوظائف العسكرية أو نتائج التجنيد، بعد أن صدر مؤخراً نتائج القبول والتسجيل المبدئية للمتقدمين على الخدمة العسكرية في وزارة الحرس الوطني، وفق نتائج الفرز الألي المبدئية وتم تحديد موعد استقبال أسماء المرشحين مبدئياً والتي يمكن التعرف عليها من بوابة نتائج القبول أو التجنيد للوزارة، وشددت في بيانها أنها لن تقبل أي طلبات جديدة إلا من خلال بوابة التجنيد للحرس الوطني.

يتم استقبال الأسماء المرشحة التي يمكن التعرف عليها من رابط الحرس الوطني استعلام عن طلب القبول الإلكتروني، وذلك في مقر مركز شعبة التدريب بوزارة الحرس الوطني على حسب المواعيد التي ستعلن بجوار أسماء المرشحين مبدئياً من خلال النتائج التي ستظهر لمن قبل طلبه، وسنضع لكم رابط بوابة نتائج القبول لاستخراج مواعيد المقابلة والتعرف على الضوابط التي وضعتها الوزارة نحو المستندات المطلوبة أو شكل زي الحضور وما شابه ذلك.

بوابة الحرس الوطني استعلام عن طلب القبول

نضع لكم الرابط الرسمي الذي أعلنت عنه وزارة الحرس الوطني، من اجل استقبال طلبات التقديم بوابة تجنيد وتوظيف، بجانب رابط وزارة الحرس الوطني استعلام عن القبول ونتائج التجنيد، وسيتم استقبال المرشحين بداية من يوم الأحد بعد المقبل 11 ذو القعدة 1440، الموافق 14 يوليو 2019 ، وسيتعرف كل مرشح على موعد وتوقيت حضوره، وقد يتاح بعض التعليمات الواجب الالتزام بها.

بيانات الاستعلام برقم الهوية الوطنية عن طلب القبول، أو نتيجة طلب التقديم، وبيانات تاريخ الميلاد، ويمكن استرجاع بيانات تاريخ إصدار الهوية من خلال خدمة مقدمة على موقع بوابة الحرس الوطني لنتائج القبول.