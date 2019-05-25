رسميا.. رفع الحظر السعودي عن استيراد البصل المصري

أعلن عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الساعات الأولى من اليوم السبت، أن السلطات السعودية قررت رفع الحظر الذي فرضته عن البصل المصري؛ بعد مفاوضات على مستوى واسع بين الحجر الزراعي المصري ونظيره السعودي، وذلك حسبما جاء في بيان وزارة الزراعة الرسمي.

بيان وزارة الزراعة برفع الحظر السعودي عن البصل

وقال البيان إن وفد رسمي من الزراعة زار المملكة العربية السعودية الشهر الماضي لحل الأزمة، مضيفًا أن الزيارة أتت بثمارها في القرار الذي أصدره منذ قليل وزير الزراعة والبيئة والمياه السعودي برفع الحظر عن صادراتنا من البصل.

العلاقة بين مصر والسعودية

وأكد البيان على العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الشقيقين.