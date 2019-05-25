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رسميا.. رفع الحظر السعودي عن استيراد البصل المصري

كتب أشرف ركن الدين آخر تحديث
رسميا.. رفع الحظر السعودي عن استيراد البصل المصري
البصل المصري

أعلن عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الساعات الأولى من اليوم السبت، أن السلطات السعودية قررت رفع الحظر الذي فرضته عن البصل المصري؛ بعد مفاوضات على مستوى واسع بين الحجر الزراعي المصري ونظيره السعودي، وذلك حسبما جاء في بيان وزارة الزراعة الرسمي.

بيان وزارة الزراعة برفع الحظر السعودي عن البصل

وقال البيان إن وفد رسمي من الزراعة زار المملكة العربية السعودية الشهر الماضي لحل الأزمة، مضيفًا أن الزيارة أتت بثمارها في القرار الذي أصدره منذ قليل وزير الزراعة والبيئة والمياه السعودي برفع الحظر عن صادراتنا من البصل.

رفع الحظر السعودي عن استيراد البصل المصري
رفع الحظر السعودي عن استيراد البصل المصري

العلاقة بين مصر والسعودية

وأكد البيان على العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الشقيقين.

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عن الكاتب

أشرف ركن الدين

أهوى السفر والشطرنج، وأومن أن النجاح هو قدرتك على فعل ما لم يستطع غيرك فعله في وقت قصير وبجودة ممتازة

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