“الحق بسرعة” الوظائف بأسبقية التقديم في معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية تعرف على تفاصيل الإعلان

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز على الدوام كلمة دوت أورج، في المملكة العربية السعودية، يسعدنا اللقاء بكم اليوم من خلال هذا المقال، عن أعلان معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود،من خلال موقعه الإلكتروني، عن توفير عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة بمدينة الرياض للجنسين، (رجال و نساء) من حملة البكالوريوس والماجستير وفقاً للشروط التالية.

أعلن اليوم السبت معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارات بجامعة الملك سعود، عن توافر وظائف لحملة البكالوريوس والماجستير، للعمل في المبادرات والبرامج والمشاريع التي ينفذها المعهد للجهات المستفيدة من خدماتها.

مسمى الوظائف بمعهد الملك عبد الله للبحوث

مدير أدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء. مدير أدارة المشاريع واستراتيجية الحوكمة. مدير تنفيذي للبرامج التمويلية. محلل نظم ومعلومات أدارية. مدير قسم المخاطر الائتمانية. مدير مشروع. مدير منتج. مدير منتج.

الشروط العامة للتقديم للوظائف

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. أن يستوفي المتطلبات الخاصة بكل وظيفة من حيث المؤهل والخبرة العلمية. أن يكون المتقدم لائقاً طبياً وصحياً لطبيعة المهام الوظيفية.

التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف (البكالوريوس، الماجستير)

أدارة أعمال.

نظم معلومات.

تخصصات ذو علاقة بمجال وطبيعة الوظيفة.

المميزات التي سيحصل عليها المترشحين للوظيفة

رواتب وبدلات ممتازة وتنافسية. تأمين صحي شامل لشاغل الوظيفة وأفراد أسرته. تطوير مهني وفقاً لأنظمة الجهات المستفيدة.

موعد التقديم ورابط التقديم للوظائف

يتم التقديم على الوظائف من خلال الدخول على الرابط التالي، لمن تنطبق عليه الشروط السابق ذكرها والشهادات والخبرات العلمية لكل وظيفة، والتقديم للوظائف متاح من اليوم السبت الموافق 3/8/2019، حتى الاكتفاء من العدد المطلوب للوظائف.