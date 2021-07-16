الحكومة السعودية تقرر فتح المحلات التجارية أوقات الصلوات

بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، أصدر اتحاد الغرف السعودية، تعميمًا لجميع المؤسسات والمديريات التابعة لها، وجه فيه باستمرار فتح المحلات، ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل، تفادياً لمظاهر الازدحام و التجمع، و الانتظار لوقت طويل والعمل بالتدابير الوقائية والاحترازية من انتشار وباء كورونا المستجد، وحفاظًا على صحة المتسوقين والمواطنين والمقيمين في جميع أنحاء المملكة.

فتح المحلات أوقات الصلوات

كما أهاب اتحاد الغرف السعودية، بأصحاب المحلات والأنشطة التجارية باستمرار فتح المحلات خلال أوقات الصلوات، ومؤكدة خلال التعميم والبيان الرسمي الذي تم إصداره خلال الساعات الماضية، أن هذا القرار، يأتي لتحسين تجربة التسوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنظيم العمل، وتقديم الخدمات والتناوب بين العاملين.

وعدم التعارض بين الأداءات

كما أشار الاتحاد إلى أن هذا القرار أيضًا جاء بما لا يتعارض مع أداء العاملين والمتسوقين والعملاء للصلوات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع المحلات والمولات من البائعين والمواطنين، في الوقت الذي بدأت فيه المحلات تشهد إقبالاً كبيرًا مع اقتراب العيد وشراء المستلزمات.

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