الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تُوفر وظائف عبر موقع جدارة.. اعرف الموعد

تطرح إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، نحو 46 وظيفة إدارية للرجال والنساء في سلم الموظفين العام بمدينة الرياض عن طريق موقع جدارة، وذلك بدءًا من يوم غدٍ الأحد الموافق 10 رمضان 1441هـ، ولمدة 5 أيام.

وأوضحت الإدارة العام للخدمات الطبية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، أن الوظائف المعلن عنها تبدأ من المرتبة التاسعة حتى المرتبة الخامسة، مشيرة إلى أن التقديم سيكون عبر موقع جدارة الذي يُمكّن طالبي العمل من الرجال والنساء السعوديين فقط، من تسجيل بياناتهم وخبراتهم العملية.

وظائف الخدمات الطبية

وأفادت إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية السعودية، في سياق توفير 46 وظيفة أن الفئات المُستهدفة لشغل هذه الوظائف هي من المؤهلات المختلفة وذلك على النحو التالي:

خريجو المعاهد التخصصية.

خريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

خريجو الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).

خريجو الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية.

خريجو درجة الماجستير.

خريجو درجة الدكتوراه.

الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.

ملاحظات مهمة

وذكرت إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، عددًا من الملاحظات في إطار إعلانها عن الوظائف الجديدة وهي كالتالي: