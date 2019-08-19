الخدمة المدنية تحمل بشرى للسعوديين في الأسبوع الثالث من محرم

اليوم الوطني للمملكة هو عيد تحتفل به المملكة العربية السعودية في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر (23) من كل عام، ويرجع الاحتفال باليوم الوطني للمملكة إلى المرسوم الملكي الصادر عن الملك عبد العزيز رقم (2716)، بتاريخ السابع عشر من جمادى الأولى (17) في عام 1351هـ.

تحويل اسم الدولة إلى المملكة العربية السعودية

وقضى المرسوم الملكي الصادر من الملك عبد العزيز بتحويل اسم الدولة إلى المملكة العربية السعودية بدلا من «مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها»، بدءا من الخميس الموافق 21 من جمادى الأولى عام 1351 هـ والذي يقابله يوم 23 من سبتمبر 1932م.

وزارة الخدمة المدنية تحمل خبرا سارا

وحملت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية خبرا سار للمواطنين في المملكة بعدما سأل أحد المواطنين عن طبيعة العمل يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر والذي يقابله يوم 23 من محرم وهو يتوسط يومين إجازة؛ الأول السبت وهو عطلة رسمية والثاني يوم 23 سبتمبر العيد الوطني للمملكة.

4 أيام إجازة في الأسبوع الثالث من محرم

وهنا ردت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية أن أي يوم عمل يأتي بين يومين إجازة يكون إجازة؛ وعليه فإن الإجازة الأسبوعية خلال الأسبوع الثالث من شهر محرم المقبل تكون أربعة (4) أيام؛ وهي أيام 20 و21 و22 و23 سبتمبر الموافقة 21 و22 و23 و24 من محرم، وتتمنى إجازة سعيدة لجميع مواطني المملكة.