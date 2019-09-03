الخدمة المدنية ترد على تساؤلات خريجي الانتساب بشأن هل يحق التقديم على وظائف وزارة التعليم؟







تسآل خريجي الجامعات (الانتساب) عن هل يحق لهم التقديم على وظائف وزارة التعليم المعلنة من خلال نظام جدارة، وفقاً للشروط المحددة من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع وزارة التعليم المبنية على لائحة التعيين الجديدة أنه شرط المؤهل المطلوب لـ التقديم لخريجي الجامعات عن طريق نظام الانتظام، وماذا عن الخريجين بنظام الانتساب على الرغم من أن بقية الشروط كلها مستوفاه، هذا الأمر الذي ردت عليه الخدمة المدنية لكي يستطيع كل من يرغب في التقديم على وظائف وزارة التعليم المتاحة عبر جدارة.







شروط التقديم على وظائف جدارة

في وظائف وزارة التعليم التي تتاح عبر جدارة وزارة الخدمة المدنية كانت قد أقرت التعليم منذ أعوام أنه يوجد ضوابط ومعايير لتعيين خريجي الانتساب ضمن تلك الوظائف ليكون الأولوية في التعيين للانتظام التربوي ومن ثم لغير التربوي، وجعل خريجي الانتساب ضمن المفاضلة.







الخدمة المدنية ترد هل يحق لخريجي الانتساب التقديم في وظائف التعليم أم لا؟

أجابت وزارة الخدمة المدنية على تساؤلات خريجي انتساب الجامعات، أن جدارة أقرت لائحة جديدة يتم العمل بها بعد ثلاثة أشهر وعشرون يوماً بداية من الآن وعدلت الشروط الذي يكمن في الفقرة الخامسة من لائحة التعيين وهو على النحو التالي:-







بالنسبة لشروط التعيين على وظيفة معلم ممارس :- يحق لخريجي المتقدمين الذين استوفوا كافة الشروط كاملة مزاولة المهنة على أن يكون قد حقق المعايير المهنية، وحصوله على المؤهل الجامعي بالتخصص المطلوب عن طريق الانتظام.

ويستثنى من ذلك عدم توافر خريجي الانتظام ففي هذه الحالة يتم قبول خريجي الانتساب على أن يكون مستوفي بقية الشروط وتجاوز اختبار كفايات المعلمين هذا الشأن يخص يجري على الرجال أو النساء.