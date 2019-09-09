الخدمة المدنية تصدر توضيحًا هامًا حول إجازة اليوم الوطني السعودي  







مع اقتراب اليوم الوطني السعودي لهذا العام، والذي يوافق يوم الإثنين 23 سبتمبر2019، فإن الكثيرون يتساءلون عن موعد إجازة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، الذي يكون عرسًا وطنيًا في أنحاء المملكة، وحيث أنه وحسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة لجهة وقوع يوم عمل بين إجازتين رسميتين فقد اقتضى التوضيح من وزارة الخدمة المدنية حول هذا الأمر باعتبار يوم الأحد 22 سبتمبر الجاري يأتي بين عطلتين رسميتين ، العطلة الأسبوعية وعطلة اليوم الوطني يوم الاثنين 23 سبتمبر.







بيان توضيحي







أكدت اليوم وزارة الخدمة المدنية مرة أخرى أن يوم الاحد الموافق 22 سبتمبر الجاري سيكون عطلة رسمية لوقوعه بين عطلتين رسميتين، وقالت الخدمة المدنية: “وفقًا لما نصّت عليه المادة (١٢٨) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية؛ سيكون يوم الأحد ٢٢ سبتمبر عطلة رسمية لوقوعه بين العطلة الأسبوعية وعطلة اليوم الوطني يوم الاثنين 23 سبتمبر”.

وبناء عليه أوضحت الخدمة المدنية أن العودة للعمل في الدوائر الحكومية ستكون يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر.







ويجدر الذكر أن إجازة اليوم الوطني للمملكة إذا وافق يوم إجازة فإنه يُعوّض عنه بيوم قبله أو يوم بعده، أما في حال توافقه ضمن إجازة العيدين ( الفطر والأضحى) فلا يُعوض عنه.