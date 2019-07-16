الخدمة المدنية | تعلن عن أسماء المرشحين والمرشحات النهائية للوظائف الإدارية 1440 عبر جدارة للتوظيف

أعلنت “وزارة الخدمة المدنية” عن القائمة النهائية الخاصة بأسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الإدارية 1440 والتي تم التقديم بها عبر منصة “جدارة للتوظيف” ، ودعت الوزارة المتقدمين والمتقدمات إلى إتمام الترشيح النهائي والمقابلات الشخصية، وكافة الإجراءات اللازمة، من خلال مراجعة الفروع التابعة للوزارة في مختلف المناطق بالمملكة، إبتداء من يوم الثلاثاء الموافق 13 من ذو القعدة 1440 هـ، وحتي يوم الإثنين الموافق 20 من ذو القعدة 1440 .

وزارة الخدمة المدنية

يسعى الكثيرون فى المملكة العربية السعودية الى التقديم في الوظائف ويتم ذلك عبر موقع ” جدارة” ، التي يتم الإعلان عن الوظائف من خلال “وزارة الخدمة المدنية” ، التي تهدف الى توفير سياسات ونظم شفافة لتوفير العمل وإختيار المتقدمين ذو الكفاءة، عبر نظام متكامل أقرته وزارة الخدمة المدنية السعودية عام 1433 هـ، لاستقبال طلبات توظيف المواطنين بالمملكة العربية السعودية، عبر الأنترنت لتسهيل عملية البحث عن الوظائف المناسبة، في كافة المجالات، ويوجد العديد من الخدمات مثل سهولة التواصل بين الوزارة والمتقدمين للعمل، تصميم إستمارة التقديم الإلكتروني، توفير الجهد المبذول في الذهاب الى الوزارة للتقديم للعمل .

أسماء المرشحين والمرشحات فى وظائف الخدمة المدنية

يمكنكم الاطلاع على أسماء المرشحين في وظائف الخدمة المدنية 1440 عبر هذا الرابط.

يمكنكم الاطلاع على أسماء المرشحات في وظائف الخدمة المدنية 1440عبر هذا الرابط.

ونبهت الوزارة على المرشحين والمرشحات علي ضرورة الإلتزام بالمواعيد التي تم تحديدها لإستكمال إجراءات التعيين النهائية، ومن يتخلف عن المراجعة سوف يتم إستبعادة من التوظيف .