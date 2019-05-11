«الخدمة المدنية» توفر 57 وظيفة شاغرة على جدارة للخريجين والخريجات

تعلن وزارة الخدمة المدنية عن طرح نحو 57 وظيفة شاغرة للخريجين والخريجات، حاصلين على مؤهل علمي مناسب وتخصصات كذلك مناسبة، وقالت: «على من يرغب في التقدم يسجل من خلال منظومة التوظيف جدارة، على موقع الوزارة»، موضحة أن فترة التقديم تستمر على مدى 24 ساعة في الفترة المحدة من 7 رمضان وحتى 13 منه.

معادلة من وزارة التعليم

وأشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن الأولوية في الترشيح للوظائف يكون للتخصصات غير التربوية ثم يلي ذلك التخصصات التربوية، بشرط أن تتوافر الشروط بقرار معادلة من وزارة التعليم، وذلك لم حصل على درجته العلمية من خارج السعودية، كما يكون هناك اختبار القدرة المعرفية للجامعيين (رجال) للمتقدمين لوظائف المرتبة السادسة والسابعة.

مقابلة شخصية ومطابقة البيانات

وأفادت الوزارة أن الوظائف المعلن عنها جميعها تتطلب مقابلة شخصية، ويكون الأعلى نقاطا هم المنوط لهم في الأولية للمقابلة الشيخصية، مع مطابقة البيانات لكل مرشح في المقابلة الشخصية، وعند عدم مطابقتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية يتم استبعاد المرشح، موضحة أن الترشيح النهائي يتم بعد اجتياز المقابلة الشخصية ومطابة البيانات وذلك حسب ما جاء في بيانها.

آلية التقديم

الدخول على نظام التوظيف «جدارة»، التأكد من صحة البيانات تقديم اعتراض في حال اختلاف البيانات التقديم على الإعلانات الوظيفية تحديد الرغبات الوظيفية حفظ الطلب

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