في البداية نوضح أن هناك طرق غير تقليدية للحصول على اسعار تذاكر طيران مناسبة، وذلك لهواة السفر ومن يرغب بالسفر ولو لمرة واحدة كل عام، فهذه الأسرار تجعلك تحصل على تذكرة طيران مناسبة لك بسعر أقل بكثير من أسعار مكاتب السياحة لحجز تذاكر الطيران، و بفارق قد يصل إلى 15%، أما بالنسبة للسفر البعيد في حدود 10 ساعات فيفضل حجز تذاكر الطيران المريح لك، سواء أكانت الخدمة جوية أو أرضية، كما تمثل حجز الخطوط الجوية السعودية جانب مهم في حياة المسافر العربي، ولهذا نوضح عن كيفية حجز الخطوط السعودية بأفضل الأسعار، ويكمن السر الأول في حجز تذاكر الطيران في الحجز بنفسك والبعد قدر الإمكان عن مكاتب السياحة المتخصصة في حجز تذاكر الطيران، لأنك بهذا سوف توفر الجانب الأول من تكلفة الحجز وهو هامش ربح مكتب السياحة في تذكرة السفر، ومن الأفضل الذهاب الى مواقع حجز تذاكر الطيران والاشتراك في خدمات الرسائل الاخبارية والتي من خلالها سوف تتابع عروض حجز تذاكر الطيران.

اسرار حجز تذاكر الطيران

هناك عوامل خفية قد توفر عليك الكثير من المال أثناء حجزك لتذكرة الطيران واليك ابرز النصائح لك عزيزي المسافر.

الحجز بنفسك من الشركة مباشرة على سبيل المثال حجز الخطوط السعودية.

البعد عن المكاتب وسماسرة التذاكر.

المتابعة المستمرة لمواقع الحجز بالاشتراك في القوائم البريدية حيث يتم ارسال رسائل دائمة لك على البريد الالكتروني باستمرار.

اختيار اليوم المناسب للعروض مثل بدايات الأسبوع (السبت).

الحجز مبكراً فهو في الغالب يمنحك عرض بسعر أقل، وإذا اكتشفت وجود عرض بعد الحجز على نفس الرحلة، يمكنك المطالبة بفارق السعر من مكتب الخطوط الجوية.

مسح البيانات أثناء التصفح في مواقع شركات الخطوط الجوية المختلفة فقبل الخروج من الموقع عليك مسح البيانات لأن كثرة التنقل باستمرار بين الخطوط الجوية في الغالب لا يمنحك خصومات على أسعار حجوزات تذاكر الطيران.

يفضل عدم الحجز في العطلات الرسمية لأنه في الغالب قد يكون السعر مرتفعاً.

افضل انواع حجز تذاكر الطيران

في حالة الرغبة في حجز تذاكر الطيران المناسبة لك لابد أن تعرف أنواع تذاكر الطيران المختلفة والتي نوضحها كما يلي:

تذاكر الطيران الاقتصادية : الحجز الاقتصادي غير مسترد ومن الصعب أن تغير الحجز في حالة واجهتك بعض الظروف.

حجز تذاكر الطيران المرنة : وهو السعر أعلى بعض الشيء ولكن تستطيع أن تغير وتعدل على الحجز بصورة أفضل من الحجز الاقتصادي.

اسرار الترانزيت

اذا كنت متجه الى رحلة طويلة وكانت رحلتك بها ترانزيت على وجهة بلد الخطوط الجوية التي قمت بالحجز على متنها، وإذا كان الترانزيت اكثر من 8 ساعات فإنه يحق لك حجز فندق خلال المدة على حساب شركة الخطوط الجوية التي قمت بالحجز عليها، وذلك إذا قمت بالحجز على نفس موقع الخطوط الجوية وعدم وجود رحلات قبل مرور 8 ساعات، ويفضل عند حجز تذاكر الطيران البعد عن الترانزيت قدر الامكان لانه قد يكون مكلفاً بعض الشيء.

طريقة حجز الخطوط الجوية السعودية

في حالة الرغبة في حجز الخطوط السعودية يمكنكم الدخول مباشرة على موقع الحجز على الرابط التالي “m.saudiairlines.com” وسوف تظهر الواجهة الآتية بعد تحويل موقع الحجز للغة التي ترغبها، ونفترض مثلاً الرغبة العربية.

ثم اختيار بيانات الرحلة والتي على أساسها يتحدد سعر حجز تذكرة السفر مثل (مطار المغادرة – مطار الوصول – (ذهاب/عودة) – المواعيد – عدد الركاب – المقصورة) والتأكد من تفعيل المواعيد المرنة وبعدها الضغط على الذهاب وبعدها ينتقل بك موقع حجز الخطوط السعودية إلى صفحة توضح لك العديد من الاقتراحات لرحلاتك المناسبة، وبعد اختيار الرحلة المناسبة تظهر لك تفاصيل الرحلة كاملة كما توضح الصورة التالية.

وبالتالي سوف ينتقل بك موقع حجز الخطوط السعودية الى الصفحة التالية وهى صفحة تعبئة البيانات ويجب عليك تعبئة البيانات بشكل صحيح وتعبئة الحقول كاملة.

وبعد الانتقال إلى الصفحة التالية يمكنك اختيار المقعد المناسب والتأكيد، وبعدها الانتقال الى الخطوة الأخيرة وهى خطوة الدفع ويمكنك الدفع عن طريق الفيزا كارد من خلال الخطوط السعودية والتأكيد على عملية الحجز، أو من خلال خدمة سداد أو مكاتب الخطوط الجوية السعودية ويعمل موقع الحجز على تحديد موعد لك لسداد سعر التذكرة وعليك السداد قبل أن تنتهي هذه المدة حتى لا يسقط الحجز ومن ثم التأكيد على عملية الحجز.