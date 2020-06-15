الخطوط السعودية توضح القرارات الخاصة بشأن عودة الرحلات الدولية

أكدت الخطوط السعودية عن أن كافة الرحلات الدولية الجوية ما زالت معلقة حين إشعار آخر باستثناء الرحلات الخاصة بعودة المقيمين المغادرين من المملكة العربية السعودية إلي بلادهم، والذين تقدموا بطلب العودة من خلال منصة عودة الإلكترونية، وجاء ذلك من خلال رد الشركة علي موقعها الرسمي علي صفحة تويتر بعد تساؤلات الجماهير فيما يخص عودة الرحلات الدولية، وقالت الشركة في حالة أخذ قرار بهذا الشأن سوف يتم الإعلان عنه عبر قنواتها.

الخطوط السعودية الرحلات الدولية

وكانت أعلنت المملكة العربية السعودية أعلنت في 15 مارس 2020 م بتعليق كافة الرحلات الجوية الدولية ضمن خطتها لمكافحة والسيطرة علي فيروس كورونا المستجد، واستأنفت الخطوط السعودية رحلاتها الداخلية يوم الأحد 31 مايو 2020 م، ومن المتوقع عودة الرحلات بشكل تدرجي كما أعلنت عن توسيع رحلاتها الداخلية من خلال تشغيل رحلات بين جدة وحائل أعتبارا من اليوم.

الخطوط السعودية

كما أعلنت هيئة الطيران المدني بالمملكة استئناف الرحلات الجوية داخل السعودية في خمسه مطارات للعملات التشغيلية، وهي الطائف وبيشة وشرورة وحفر الباطن وينبع، مع عدم السماح للمسافر التي درجه حرارته أكثر من 38 درجة عند الدخول للمطار والالتزام بشراء التذاكر إلكترونيا والحضور قبل إقلاع الرحلة بساعتين ولبس الكمامة، والمرة الأولي التي قامت في المرحلة الأولي بتشغيل كل من المطارات التالية.

الملك خالد الدولي بالرياض.

الملك عبد العزيز الدولي في جدة.

الملك فهد الدولي بالدمام.

الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.

الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي في القصيم.

مطار أبها الدولي.

الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي في تبوك.

الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي في جازان.

مطار حائل الدولي.

مطار الملك سعود بالباحة.

مطار نجران.

ويتم اتباع إجراءات التباعد بين المسافرين بالمطارات عند السفر لضمان رحلة آمنة والالتزام بالإجراءات التي تم تحديدها من قبل كل من وزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني.