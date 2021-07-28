الداخلية السعودية تضع عقوبات مغلظة على المسافرين إلى 17 دولة ومن بينها الإمارات

الداخلية السعودية تضع عقوبات مغلظة على مواطنيها المسافرين إلى 17 دولة ومن بينها الإمارات

حذرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأربعاء من السفر إلى نحو 17 دولة أخرى، وذلك في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ووجود سلالات متحورة في العديد من الدول، ويأتي هذا الإجراء حفاظاً على أمن وسلامة مواطني المملكة العربية السعودية، وعدم نقل هذه السلالات إلى أراضي المملكة.

الداخلية السعودية تحذر من السفر إلى 17 دولة

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن السفر للدول الـ17 المذكورة يعد من المخالفات الصريحة للتعليمات، وفي حالة السفر إلى هذه الدول سوف يتم توقيع عقوبة مغلظة على المواطن حال عودته إلى أرض الوطن، وسوف يتعرض إلى المسائلة القانوية وسيتم منعه من السفر نهائياً إلى خارج البلاد لمدة ثلاث سنوات.

وجاءت الدول التي حذر الداخلية السعودية من السفر إليها، نظراً للظروف الصحية بها كالتالي:

الدول التي حظرت السعودية السفر إليها

دولة الإمارات. دولة ليبيا. دولة سوريا. دولة لبنان. دولة اليمن. دولة إيران. دولة تركيا. دولة أرمينيا. دولة أثيوبيا. دولة الصومال. دولة الكونغو الديمقراطية. دولة أفغانستان. فنزويلا. بيلاروسيا. الهند. فيتنام. إندونيسيا.

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