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الداخلية السعودية توضح ضوابط الحضور للأحوال المدنية لتجديد الهوية الوطنية

بواسطة سمير زيادة
الداخلية السعودية توضح ضوابط الحضور للأحوال المدنية لتجديد الهوية الوطنية الداخلية السعودية توضح ضوابط الحضور للأحوال المدنية لتجديد الهوية الوطنية

وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية توضح ضوابط الحضور للأحوال المدنية لتجديد الهوية الوطنية، ومن بين هذه الضوابط الواجب مراعاتها عند الحضور، ارتداء الزي الرسمي السعودي (الثوب والشماخ أو الغترة)، وأشارت إلى أنه يمكن الحضور للأحوال المدنية بالثوب الملون في حال الرغبة في ذلك.

ضوابط الحضور للأحوال المدنية لتجديد الهوية الوطنية

وكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أوضحت في وقت سابق أنه عند تحديد موعد لتجديد الهوية الوطنية عدة أمور وضوابط ومنها:

الداخلية السعودية توضح ضوابط الحضور للأحوال المدنية لتجديد الهوية الوطنية
الداخلية السعودية توضح ضوابط الحضور للأحوال المدنية لتجديد الهوية الوطنية
  • إمكانية تجديد بطاقة الهوية الوطنية قبل ‏انتهاء صلاحيتها بستة أشهر (180 يومًا).
  • تجديد بطاقة الهوية الوطنية لا يتطلب إحضار ‏أية مستندات، ما دام للمستفيد صورة وبصمة مسجلة في النظام.‏
  • عند الإبلاغ عن بطاقة مفقودة عبر منصة أبشر الإلكترونية، ثم ‏العثور عليها، لا يستطيع المبلِّغ إلغاء البلاغ أو التراجع عنه، وإنما يجب عليه استكمال ‏الإجراءات واستخراج وثيقة بدل فاقد، ويمكن تسلُّمها من أي ‏مكتب يتم اختياره.‏
  • يمكن التفويض في استلام البطاقة نيابة عن صاحبها ‏عبر خدمة التفويض الإلكتروني في منصة أبشر، أو إبلاغ ‏الموظف بذلك قبل إتمام عملية التصوير.‏
سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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