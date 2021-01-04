الداخلية السعودية توضح ضوابط الحضور للأحوال المدنية لتجديد الهوية الوطنية

وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية توضح ضوابط الحضور للأحوال المدنية لتجديد الهوية الوطنية، ومن بين هذه الضوابط الواجب مراعاتها عند الحضور، ارتداء الزي الرسمي السعودي (الثوب والشماخ أو الغترة)، وأشارت إلى أنه يمكن الحضور للأحوال المدنية بالثوب الملون في حال الرغبة في ذلك.

ضوابط الحضور للأحوال المدنية لتجديد الهوية الوطنية

وكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أوضحت في وقت سابق أنه عند تحديد موعد لتجديد الهوية الوطنية عدة أمور وضوابط ومنها: