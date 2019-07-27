الداخلية تحذر من نقل الحجاج المخالفين ” قبل الحصول على تصريح” والعقوبات الحبس والغرامة

حذرت وزارة الداخلية كل من يقوم بنقل الراغبين في الحج من المواطنين والمقيمين في المملكة وشددت على ضرورة التقيد بما تقضي به الأنظمة والتعليمات والإجراءات المعتمدة من ضرورة حصول الراغبين بالحج الحصول على تصريح بذلك، وشددت الوزارة على ضرورة إلتزام المواطنين والمقيمين بالمملكة التقيد بالتعليمات بهذا الخصوص والتي تهدف إلى “المحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام ، وتيسير أدائهم لنسك وشعائر الحج”، وبذات الوقت الداخلية تحذر من نقل الحجاج المخالفين إلى مكة المكرمة سواء السائقين أو مالكي المركبات قبل حصولهم على التصريح اللازم بالحج تحت طائلة تعرضهم للمساءلة القانونية وتطبيق العقوبات المنصوص عنها بحقهم.

الداخلية تحذر من نقل الحجاج المخالفين

عقوبات نقل الحجاج المخالفين

تنص القوانين بشأن نقل السائقين ومالكي المركبات للحجاج المخالفين ” الغير حاصلين على تصريح” بفرض عقوبات بحقهم وهي التالي:

تطبيق عقوبة السجن (15) يوماً في المرة الأولى، وشهرين في المرة الثانية، و(6) أشهر في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج.

عقوبة الغرامة مالية (10000) ريال في المرة الأولى، و (25000) ريال في المرة الثانية، و(50000) ريال في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج.

بعد تنفيذ العقوبة يتم ترحيل الناقل إذا كان وافداً، ويُمنع من دخول المملكة وفقاً للمدة المحددة النظامية.

المطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة، إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة.

التشهير بالمخالف.

وضمن ذات السياق أعلنت وزارة الداخلية أن رجال الأمن سيمنعون من دخول المواطنين والمقيمين إلى مكة المكرمة وإعادتهم من حيث أتوا في حال لم يكن بحوزتهم التصريح بالحج، إضافة لتطبيق العقوبة المقررة نظامًا بحق من أقدم على نقلهم.