الداخلية السعودية تنفي صحة تطبيق لائحة الذوق العام

أكد مصدر مسئول في وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية أن ما تتداوله مواقع الأخبار والسوشيال ميديا عن بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام غير صحيح وأنه حتى الآن لم يتم تنفيذ تطبيق لائحة الذوق العام الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 444 في 4 /8 /1440هـ .

إجراءات تطبيق اللائحة ما زالت تحت الدراسة

وأوضح أن العمل في تنفيذ وتطبيق اللائحة الخاصة بالذوق العام لم تتم بعد، وأن الإجراءات المتعلقة باللائحة ما زالت تحت الدراسة مع الجهات المسئولة، وعند تحديد موعد التطبيق سيتم إعلانه بعد الانتهاء من تحديد الإجراءات الخاصة به من تنفيذ قرار المجلس الموقر.

الداخلية تنفي صحة تطبيق لائحة الذوق العام

يذكر أن الكثير من المواقع الإخبارية نشرت على صفحاته أنه تم البدء بتنفيذ لائحة الذوق العام يوم السبت الماضي، وذكرت في الخبر المخالفات والغرامات التي على كل مخالفة على حدة، وهذا ما لم تحدد وزارة الداخلية السعودية صحته من عدمه، وما ذكرته هو موعد التطبيق فقط.