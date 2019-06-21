الدفاعات الجوية السعودية | تنجح في التعامل مع طائراتٍ مُسيرة قبل وصولها لأجواء المملكة

التأهب واليقظة، هما العنوان العريض الذي تضعه القوات المسلحة السعودية وفق أهم أولويات المرحلة، فلم يعد هناك شك أن الخطر القادم من الجنوب وتحديداً من اليمن عبر الميليشيات المدعومة من إيران، أصبح يتطلب مزيداً من التعامل الحاسم دون تردد، خاصة بعد أن تجرأت ميليشيات الحوثي على تجاوز كل الأعراف الدولية لاستهداف المناطق المدنية والمأهولة بالسكان جنوبي المملكة .

وبالأمس نجحت القوات الجوية السعودية من تنفيذ ضربات جوية مُركزة بمناطق يتمركز فيها ميليشيا الحوثي بمنطقة الحديدة باليمن، واستهدفت الضربات أهداف عسكرية لميليشيا الحوثي ودمرت من خلالها عدد من القوارب المُفخخة التي قامت الميليشيا بتجهيزها في إطار سعيها لتعطيل الملاحة الدولية، ويبدو أن الحوثي اليوم عزم على الرد ولكنه فشل فشلاً ذريع .. فإليكم التفاصيل .

تفاصيل تعامل قوات الدفاع الجوي السعودي مع طائرات حوثية مُسيرة

حيث أفاد العقيد تركي المالكي منذ قليل، وذلك عبر بيان عسكري للتحالف العربي، أكد فيه أن قوات الدفاع الجوي السعودي نجحت في إسقاط طائرتين يحملان متفجرات من النوع المُسير تم إطلاقهما من صنعاء تستهدف مناطق بالمملكة العربية السعودية .

وأكد المالكي أن قوات الدفاع الجوي السعودي نجحت في أن تُسقط الطائرتين بكفاءة ودقة عالية قبل وصولهما لأجواء المملكة عن طريق الرصد والتتبع الناجح، وذلك داخل الأجواء اليمنية .

وأضاف المالكي، أن المملكة العربية السعودية، لها كامل الشرعية وتحتفظ بحقها الكامل في الرد المناسب على تلك العمليات الإجرامية التي تنتهجها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد أهداف مدنية سعودية .