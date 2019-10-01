الدفاع المدني : أسماء المرشحين والمرشحات النهائية للوظائف الإدارية

أسماء المرشحين والمرشحات النهائية على وظائف الدفاع المدني، حيث أعلن الدفاع المدني نتيجة الترشيح النهائي لشغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين التي سبق التقديم عليها يوم 27-12-1440هـ، وبعدها دعت المديرية العامة للدفاع المدني لاستكمال إجراءات التعيين ومتابعة العمل وأكدت على إحضار الأوراق والمستندات المطلوبة للتوظيف، كما أوضحت المديرية أن في حال عدم مراجعة المرشح أو المرشحة فذلك يعتبر عدولاً عن الرغبة في التوظيف.







وفي هذا الصدد ضمن الوظائف الحكومية العسكرية المتاحة عبر بوابة أبشر للتوظيف رابط وشروط التقديم على وظائف أمن وحماية المرافق البحرية بحرس الحدود، علماً بأن آخر موعد للتقديم يوم الخميس القادم 4 صفر 1441هـ.

أسماء المرشحين والمرشحات النهائية على وظائف الدفاع المدني







أعلن الدفاع المدني عن الأسماء و نتائج الترشيح النهائي على الوظائف على النحو التالي:-

منيرة محمد مغيب الشهراني

محمد علي سليمان السلامة

صويلح فرحان جرمان العنزي

سلطان علي عبدالله الشهري

حامد حمدان حامد الحجيلي

محمد إبراهيم عبدالله الخضيري

عمرو محمد عبدالعزيز العمرو

صهيب إسحاق عمرو خان نور ولي

أحمد صادق محمد نياز

أكرم أحمد أكرم خوجه

عبدالاله صالح عبدربه سعيد

عبدالله عبدالعزيز عبدالله العتيبي

ثامر سليمان رهيدن الجهني

تسعى الحكومة السعودية لتوفير فرص العمل في القطاعات الحكومية والعسكرية وذلك للرجال والنساء ضمن الجهود المبذولة للقضاء على البطالة ورفع مستوى سوق العمل لتحسين الاقتصاد في المملكة، فيما تم تخصيص مواقع إلكترونية رسمية للتوظيف عن كل قطاع بهدف توفير الوقت والجهد في التسجيل على وظيفة، كما تم إتاحة الشروط والضوابط ضمن كل وظيفة يتم الإعلان عنها.