تعتبر الدفعة الـ 19 حساب المواطن الآن حل الحكومة السعودية لمواجهة الأسعار، حيث تسائل العديد من مستحقي الدعم بالسعودية عن موعد صرف الدفعة الـ 19 من حساب المواطن للمستحقين، وذلك خلال الساعات الأخيرة من صرف الدفعة الـ 19 بعد أن قامت الحكومة السعودية بالتأكد من استحقاقهم لذلك الدعم لمواجهة ظروف المعيشة وارتفاع الأسعار التي لحقت بالكثير من السلع الأساسية والخدمات الأخرى التي لا يمكن الاستغناء عنها على مدار الحياة اليومية، حيث شهدت المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية العديد من الإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها الحكومة لمساعدة الطبقة الدنيا والطبقة المتوسطة معًا.

تحاول المملكة العربية السعودية تقديم يد المساعدة لمن يحتاج، لذا تحمل على عاتقها تقديمالخدمات التي من خلالها يمكن لجميع المواطنين السعوديين مواجهة ارتفاع الأسعار الذي شهده الوقود والكهرباء والعديد من السلع والخدمات الأخرى، وذلك من خلال ما تقدمه من مساعدات والتي تركز على محدودي الدخل وأصحاب الدخل المتوسط كي يتمكنوا من الحصول على حياة كريمة تكفل له سبل الراحة التامة.

صرف الدفعة الـ 19 حساب المواطن

كان قد أعلن مسئولي برنامج حساب المواطن عبر الصفحة الرسمية للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأنه سيتم إيداع الدفعة 19 في حسابات المستحقين يوم الأثنين الموافق 10 من يونيو وذلك بعد التساؤلات التي شهدتها مواقع التواصل من قبل المواطنين خلال الساعات الأولى بعد انقضاء عيد الفطر المبارك.

ومع اقتراب موعد إيداع الدعم في حسابات كل المستفيدين من البرنامج، يبدأ الاستعلام عن قيمة إيداع حساب المواطن بعد الساعة الثانية عشر ليلًا، على موقع حساب المواطن الرسمي ولا يحق للبنك سحب أي مبالغ خاصه بالمستفيدين، ويجب الذهاب إلي البنك لتقديم شكوي إذا حدث خطأ بالحساب وسيتم حل المشكلة في غضون 72 ساعة.

برنامج حساب المواطن

يعتبر برنامج حساب المواطن أحد أهم البرامج الإقتصادية في المملكة العربية السعودية، والذي يعمل على تحقيق عمليات الإصلاح الاقتصادي في المنطقة، ومن ثم يمكن تحقيق نهضة اقتصادية في المملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك وفق رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، حيث جاء برنامج حساب المواطن لرفع المعاناة عن المواطن السعودي جراء بعض الإصلاحات الاقتصادية المتعلقة برفع الدعم عن الوقود والطاقة وغيرها.