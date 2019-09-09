“الثلاثاء” موعد إيداع الدعم للمستحقين من البرنامج في دورته 22

ينتظر المستفيدين من برنامج حساب المواطن السعودي إيداع الدفعة 22 من حساب المواطن والتي من المقرر أن يتم إيداعها بالبنوك خلال ساعات قليلة من الآن، فكما نعلم عن الدعم النقدي الذي تم تخصيصه لتخفيف عبء الحياة المعيشية على أصحاب الدخل المخفض والمعدوم بجانب فئات آخري سنتعرف عليهم من خلال الفقرة التالية فتابعونا.







نزول الدفعة 22 من حساب المواطن

يقوم برنامج حساب المواطن السعودي بإيداع مبالغ الدعم النقدي بالحسابات البنكية للمستفيدين والذي يتم في يوم 10 من كل شهر ميلادي.







حاسبة حساب المواطن التقديرة

تعمل حاسبة حساب المواطن على تحديد قيمة الصرف الذي سيقدم لكل فئة من الفئات المسجلة ضمن آهلية الاستحقاق حسب احتياجه الذي قدرته الحاسبة وذلك وفقاً لمنظومة شروط الاستحقاق المنكبقة على كل فئة، فيمكن لمن يجد نفسه ضمن آهلية الفئات عليه أن يقوم بالتسجيل لضمان شموله في الدفعة 23 القامة من برنامج حساب المواطن المقرر نزولها يوم 10أكتوبر.







الفئات المستفيدة من صرف الدفعة 22منحساب المواطن

يعتبر الدخل الشهري للأسرة المسجلة ببرنامج حساب المواطن هو ‏المعيار الأساسب في تحديد وتقييم مبلغ الدعم للمتقدمين من البرنامج، ويذكر أنه هناك الي مايقرب من 3.7 مليون رب أسرة مسجلين بالبرنامج، وإجمالي المستفيدين نحو 13 مليون شخص سعودي.