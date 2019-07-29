 الديوان الملكي يعلن موعد صلاة الجنازة على شقيق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان

توفي إلى رحمة الله تعالى الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، شقيق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان،ومنذ ذلك الحين ويبحث الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية،عن ميعاد صلاة الجنازة للأمير الراحل،وهو ما يتضمنه التقرير التالي في اطار متابعة موقع لكل ما يهم المتابعين في السعودية.

أعلن الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية،خلال البيان الصادر عنه، عن وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود،شقيق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، أمس الأحد الموافق 29-7-2019، وذلك عن عمر ناهز الـ95 عامًا.

والأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود،شقيق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان،هو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور،ولم يتولى أي منصب رسمي في المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها.

نعي خادم الحرمين في وفاة شقيقه:

نعي الملك سلمان بن عبدالعزيز أل سعود،خادم الحرمين الشريفين، شقيقه الكبير الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، وسط حالة من الحزن والآسي التي ظهرت بين أفراد العائلة والمواطنين بالمملكة العربية السعودية.

كما أصدر مستشار بالديوان الملكي السعودي،ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، بياناً يعني فيه وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، شقيق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

موعد صلاة الجنازة شقيق خادم الحرمين الشريفين:

تقام صلاة الجنازة على الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، شقيق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان،موعد صلاة الجنازة علي شقيقاليوم الاثنين الموافق 29-7-2019، بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.