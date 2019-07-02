الذهب يرتفع إلي مستويات قياسية من جديد تعرف على سعر اليوم الأربعاء 3/7/2019

أسعار الذهب من أهم المواضيع التي يبحث عنها المواطنون على مستوي العالم، وليس في منطقتنا العربية فقط وأيضاً ليس المستثمرون في المعدن النفيس ولكن المواطن العادي يبحث عن أسعار الذهب، لأنه الملاز الأمن للأفراد والدول، ويقدم الذهب كهدية من العريس للعروس في الزواج(الشبكة) والعديد من المناسبات السعيدة وتتزين النساء بالمعدن الأصفر ويكون مصدر من مصادر التباهي والتفاخر بين العائلات خاصة في المملكة العربية السعودية.

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية ووصلت إلي مستويات غير مسبوقة، من قبل في الفترة الماضية فسعر الذهب يتأثر بعوامل كثيرة منها الاقتصادية ومنها السياسية، ونحن من خلال هذا المقال سنرصد لكم العوامل الرئيسية التي تتحكم في سعر الذهب على مستوي العالم.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3/7/2019 في المملكة العربية السعودية

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار عيار 24 171,72 45,79 عيار22 157,41 41,98 عيار 21 150,26 40,07 عيار 18 128,79 34,35 عيار 14 100,18 26,71 عيار 12 85,87 22,90 عيار 10 71,56 19,08 سعر الجنيه الذهب 1202 320,58 سعر أونصة الذهب 5341,47 1424,43 سعر سبيكة الذهب 17177,65 4580,8 سعر كيلو الذهب 171,776 45808

تعرف على أهم العوامل التي تؤثر بشكل كبير في تحديد أسعار الذهب

توجد عدة عوامل رئيسية تؤثر وتحدد بشكل كبير أسعار المعدن النفيس صعوداً وهبوطاً، ومن أهم هذه الأسباب الأتي.

أسعار النفط العالمية من أبرز العوامل التي تؤثر في أسعار الذهب. أسعار الفائدة الأمريكية التي يحددها البنك المركزي الأمريكي. الأوضاع السياسية والعسكرية في العالم تؤثر على سعر الذهب. أسعار الدولار مرتبط أرتباط عكسي مع الذهب كلما أرتفع الدولار هبط الذهب والعكس صحيح.

وفي نهاية المقال تنمني أن ينال المقال على تقديركم وإعجابكم.