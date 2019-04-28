الرئيس التنفيذي لمجموعة ” سامبا ” المالية يُعلن عن نسبة الزكاة من الأرباح لعام 2019

القطاع البنكي بالمملكة العربية السعودية، يشهد منذ فترة قليلة حالة من التطور سواء في الرؤية المنبثقة من رؤية المملكة ككل 2030 أو حتى ما يتعلق بمستوى الأداء المالي والاقتصادي الذي ساهم وبشكل ليس بالقليل في حالة من إصلاح كافة النواحي المصرفية المتعلقة بالبنوك .

وتُعد مجموعة سامبا المالية داخل القطاع النقدي والمالي السعودي، من أهم الركائز بالمؤسسات المالية السعودية، وأحد أهم الوجهات الاستثمارية والادخارية بالمملكة، وكثرت منذ فترة الأقاويل حو الاندماجات التي قد يشهدها أو يشهدها فعلياً قطاع البنوك بالمملكة، وما إذا كانت سامبا سوف تنضم لقطار الاندماجات هذا أم لا .. وتجيب عن ذلك رانيا نشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، كما ستوضح نسبة الزكاة بمجموعة سامبا للعام الحالي 2019 .

تصريحات الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية

حيث أكدت رانيا نشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية السعودية، أن سلوك الاندماجات داخل القطاع المصرفي والبنكي بالمملكة العربية السعودية، سوف يؤثر بلا شك على البنوك الأخرى خاصة فيما يتعلق بحصتها السوقية التي حتماً سوف تقل بسبب تلك الاندماجات ونشؤ كيانات جديدة وأكبر .

وقالت نشار في تصريحاتها، أن سامبا ليس لديها حالياً أي خطط مستقبلية لأي عملية اندماج قد تحدث، وأكدت أن عملية التعثر بالقطاع البنكي بالسعودية فيما يخص القروض هذا العام لم يتجاوز 2 %، بل وأضافت أنه من المتوقع أن تزيد نسبة الإقراض بالقطاع البنكي بالسعودية في 2019 بمعدل 7 % .

وعن نسبة الزكاة هذا العام 2019 والمتوقع تحصيلها من الأرباح داخل سامبا هذا العام، فلقد أكدت رانيا نشار أنها ستكون 10% من نسبة تلك الأرباح السنوية .

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