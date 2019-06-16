الرابط الرسمي موقع جدارة للوظائف النسائية في وكالة الأحوال المدنية 1440

يقدم موقع كلمة دوت أورج رابط رابط بوابة وموقع جدارة للوظائف النسائية في وكالة الأحوال المدينة 1440 بعدما كثر البحث عن رابط جدارة على صفحات الإنترنت ومنها عملاق البحث جوجل، ويتيح موقع جدارة تيسيرا على المتقدمات للوظائف النسائية الخاصة بوكالة الأحوال المدنية 1440، مجموعة من الوظائف النسائية التي أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن حاجتها لها، ويذكر أن أعلنت وكالة الأحوال المدنية عن عدة وظائف نسائية للأمن والحراسة اليوم الأحد الموافق 16-06-2019، وكل ما على المتقدمات هو الدخول للصفحة الرئيسية وتسجيل البيانات حسب المتطلبات الموجودة على رابط جدارة.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمات للوظائف النسائية

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية والمنشأ. حسنة السير والسلوك ولا يوجد عليها أحكام بالإدانة في أي جريمة. العمر لا يقل عن 25 سنة. امتلاك المتقدمة للوظائف النسائية لوكالة الأحوال المدنية على هوية وطنية مستقلة سارية المفعول. الطول لا يقل عن 160 سم. ألا يكون قد تم تعيين المتقدمة في أي وظائف عسكرية مسبقاً. ألا تكون متزوجة من غير سعودي. أن تجتاز إجراءات القبول كافة.

تعرف على الوظائف المطلوبة في جدارة

يذكر أن وزارة الداخلية في دولة المملكة العربية السعودية أعلنت حاجتها لشغل مجموعة من الوظائف النسائية وحاجتها للعنصر النسائي 1440 في عدة وظائف برتبة جندي أول وجندي، للعمل في عدة وظائف منها الأمن والحراسة بالمكاتب التي تعمل بها النساء وتتردد عليها غالبا، ومن أجل التعامل من خلال الأمن النسائي مع النساء، ونوهت الوكالة عن عدة شروط في المتقدمات للوظائف النسائية ومنها أيضا أن تكون المتقدمة حاصلة على الثانوية العامة مع دبلومة لمدة سنة على الأقل، أما درجة جندي فتقبل الحاصلات على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

رابط جدارة وخطوات التقديم على الوظائف

يمكنك الدخول إلى الصفحة الرئيسية للتسجيل الوظيفي وتقديم البيانات من (هـــــنـــا)، وذلك باتباع الخطوات التالية: