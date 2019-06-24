يبحث الكثيرون عن “الرمز البريدي” فى السعودية لاتمام الخدمات، مثل إرسال هدايا أو رسائل أو مبالغ مالية، والعديد من الخدمات الاخرى، ونقدم لكم الرمز البريدي لجميع مدن ومناطق المملكة العربية السعودية، وتم تعيين رمز بريدة لكل منطفة بالمملكة العربية السعودية، واخذ فى الاعتبار العوامل الجغرافية والطبيعية، وتم تحديد تكلفة معينة لكل منطفة حسب الخدمة، والخدمة ليست للمواطنين فقط بل للشركات .

الرمز البريدي السعودي

يتكون الرمز البريدي لك محافظة او مدينة فى المملكة من 5 أرقام، الرقم الأول يدل على المنطقة، اما الرقم الثاني فهو خاص برقم القطاع، والرقم الثالث هو رقم الفرع، والرقم الرابع خاص برقم القسم التابع للمنطقة، والرقم الخامس هو رقم المربع التابع للشركات أو الأفراد .

المنطقة الرمز البريدي الرياض 1 مكة المكرمة 2 المنطقة الشرقية 3 المدينة المنورة ومنطقة تبوك 4 حائل والقصيم 5 الجوف والحدود الشمالية 7 جازان 8

الرمز البريدي لمكة المكرمة

الرمز البريدي المنطقة 21955 مكة 21442 جدة 21944 الطائف 21912 القنفذة 21971 اضم 21985 الخرمة 21975 رنية 21961 الليث 21931 الكامل 21921 خليص 21911 رابغ 21915 المويه

الرمز البريدي للرياض

الرمز البريدي المنطقة 11461 الرياض 11922 الدرعية 11942 الخرج 11932 الزلفى 11933 مرات 11912 الافلاج 11971 القويعية 11911 الدوادمي 11921 عفيف 11962 حريملاء 11952 المجمعة 11941 حوطة بني تميم 11991 وادي الدواسر 11923 ضرماء 11941 الحريق 11913 السليل 11961 شقراء 11972 المزاحمية 11964 اشيقر 11914 الغاط 11953 ثادق 11981 رماح

الرمز البريدي لعسير