يبحث الكثيرون عن “الرمز البريدي” فى السعودية لاتمام الخدمات، مثل إرسال هدايا أو رسائل أو مبالغ مالية، والعديد من الخدمات الاخرى، ونقدم لكم الرمز البريدي لجميع مدن ومناطق المملكة العربية السعودية، وتم تعيين رمز بريدة لكل منطفة بالمملكة العربية السعودية، واخذ فى الاعتبار العوامل الجغرافية والطبيعية، وتم تحديد تكلفة معينة لكل منطفة حسب الخدمة، والخدمة ليست للمواطنين فقط بل للشركات .
الرمز البريدي السعودي
يتكون الرمز البريدي لك محافظة او مدينة فى المملكة من 5 أرقام، الرقم الأول يدل على المنطقة، اما الرقم الثاني فهو خاص برقم القطاع، والرقم الثالث هو رقم الفرع، والرقم الرابع خاص برقم القسم التابع للمنطقة، والرقم الخامس هو رقم المربع التابع للشركات أو الأفراد .
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