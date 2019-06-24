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الرمز البريدي لجميع مدن ومناطق المملكة العربية السعودية

كتب إيمان عبدهفي آخر تحديث
الرمز البريدي لجميع مدن ومناطق المملكة العربية السعودية

يبحث الكثيرون عن “الرمز البريدي” فى السعودية لاتمام الخدمات، مثل إرسال هدايا أو رسائل أو مبالغ مالية، والعديد من الخدمات الاخرى، ونقدم لكم الرمز البريدي لجميع مدن ومناطق المملكة العربية السعودية، وتم تعيين رمز بريدة لكل منطفة بالمملكة العربية السعودية، واخذ فى الاعتبار العوامل الجغرافية والطبيعية، وتم تحديد تكلفة معينة لكل منطفة حسب الخدمة، والخدمة ليست للمواطنين فقط بل للشركات .

الرمز البريدي السعودي

الرمز البريدي لجميع مدن ومناطق المملكة العربية السعودية

يتكون الرمز البريدي لك محافظة او مدينة فى المملكة من 5 أرقام، الرقم الأول يدل على المنطقة، اما الرقم الثاني فهو خاص برقم القطاع، والرقم الثالث هو رقم الفرع، والرقم الرابع خاص برقم القسم التابع للمنطقة، والرقم الخامس هو رقم المربع التابع للشركات أو الأفراد .

المنطقة  الرمز البريدي
 الرياض 1
 مكة المكرمة 2
المنطقة الشرقية 3
المدينة المنورة ومنطقة تبوك 4
حائل والقصيم 5
الجوف والحدود الشمالية 7
 جازان 8

 الرمز البريدي لمكة المكرمة

  الرمز البريدي المنطقة
21955 مكة
21442 جدة
21944 الطائف
21912 القنفذة
21971 اضم
21985 الخرمة
21975 رنية
21961 الليث
21931 الكامل
21921 خليص
21911 رابغ
 21915 المويه

 

الرمز البريدي للرياض

 الرمز البريدي المنطقة
11461 الرياض
11922 الدرعية
11942 الخرج
11932 الزلفى
11933 مرات
11912 الافلاج
11971 القويعية
11911 الدوادمي
11921 عفيف
11962 حريملاء
11952 المجمعة
11941 حوطة بني تميم
11991 وادي الدواسر
11923 ضرماء
11941 الحريق
11913 السليل
11961 شقراء
11972 المزاحمية
11964 اشيقر
11914 الغاط
11953 ثادق
11981 رماح

الرمز البريدي  لعسير

المنطقة الرمز البريدي
61411 ابها
61956 رجال المع
61961 خميس مشيط
61361 بيشة
61967 بارق
61953 ظهران الجنوب
61914 سراة عبيدة
61913 محايل
61985 بلقرن
61937 المجاردة
61977 النماص
61988 تنومة
61959 البرك
61935 تثليث
61974 أحد رفيدة

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عن الكاتب

إيمان عبده

كاتبة ومدونة مصرية حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، هوياتي الكتابة والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة كافة الاخبار العالمية والعربية .

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