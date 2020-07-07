حسب إحصائيات أخيرة، فقد زاد إقبال زواج الأجانب ببنات السعودية سواء المقيمين بها أو من خارج البلد، وقد توصلنا ببعض الرسائل التي تتساءل حول شروط الزواج ببنت سعودية أو مطلقة بالمملكة، كل هذا وأكثر بحيث سنتكلم عن الجانب المظلم من الزواج عبر الأنترنت بنسبة لبنات السعودية. وتداعيات ذلك وأراء حصرية من خلال تجارب حقيقية. من خلال نشر ارقام بنات بشكل فاضح ومسيء في مواقع غير موثوقة.

قبل الدخول في صلب الموضوع، سوف نتكلم عن بعض المواقع المشبوهة التي تقوم مؤخرا بنشر مجموعة ارقام بنات السعودية، والتي تدعي فعلا أنها تخص ارقام بنات سعوديات جادات بالتعارف والزواجن وبالفعل تلك الأرقام حقيقية لكن مصدرها ليس صحيح، بحيث يقومون بالحصول على تلك الأرقام من خلال تهكير بعض الحسابات أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ونشرها بشكل علني لديهم على أساس أن البنات أصحاب تلك الأرقام يبحثن عن شريك الحياة من خلال التواصل معهم على الواتس اب أو من خلال رسائل نصية أو اتصال مباشر على الرقم للتعارف.

وهذه بعص الصور من مواضيع مشابهة، وسنقوم بإخفاء أخر الأرقام لحماية أصحابها.

وحسب دراسات كثيرة، فقد أكدت فشل الزواج عبر الأنترنت، كما أن الكثير من علماء الدين الإسلامي نوهوا لضرورة الابتعاد عن هذا النوع من الزواج الذي قد يشوبه الحرام في حالات، ويصعب التحكم فيه، مؤكدا على أن كل بنت ترغب في التعرف والزواج عبر الأنترنت، أن لا تقوم بنشر صورها الخاصة وأن تعطي وسيلة إتصال تخص أحد أولياء أمرها، سواء كان أخوها الأكبر أو والدها أو عمها أو خالها وقطع الاتصال مع الطرف الثاني الراغب بالتعارف والزواج.

في شق أخر من الموضوع، سوف نتكلم عن شروط الزواج من بنت سعودية من طرف شخص أجنبي، سواء كان الشخص الأجنبي مقيما حاليا بها، أو خارجها، ومذا سوف يحتاج، وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر لدي السيدة السعودية التي ترغب بالزواج به، وأيضا ما هي الأشياء التي يجب أن تتنازل عليها لأنها إختارت الزواج من شخص غير سعودي. أو لا يملك الجنسية السعودية.

أن لا يقل عمرها عن (25سنة) ولا يزيد عن (50 سنة) في حال كان الخاطب ليس من مواليد المملكة

أن لا يكون فرق العمر بين طالبي الزواج أكثر من (15 سنة)

أن تكون الراغبة بالزواج من سكان منطقة الرياض أو أحد ضواحيها

معروض باسم ولي أمر الراغبة بطلب الزواج مقدم لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة

صورة من إقامة و جواز سفر الخاطب سارية المفعول وعدم مقاربتها على الانتهاء

صورة من شهادة ميلاد الخاطب مصدقه من الاحوال المدنية ( لا يكتفى بالمشاهد أو تبليغات الولادة في اثبات ميلاد الخاطب )

برنت حديث من الجوازات للخاطب

تعريف عمل للخاطب موضح فيه الراتب و مصدق من الغرفة التجارية أو مشهد من الكفيل مصدق من العمدة والشرطة, و إذا كان طالباً يحضر تعريف من الجهة التي يدرس بها, وإذا كان على كفالة والده يحضر خطاب من والده مصدق من كفيله و من العمدة و الشرطة

أن لا يكون الخاطب متزوج أو مطلق من إمراه سعودية + تعبئة إقرار بعدم الزواج بامرأة سعودية من قبل + التوقيع و التبصيم عليه + شاهدان سعوديان على صحة إقراره+ صورة من هوية الشاهدين السعوديين وتوقيعهما

إذا كان الخاطب متزوج من غير سعودية يجب إرفاق عقد النكاح أو صك الطلاق إذا كان مطلق أو شهادة الوفاة إذا كانت متوفاة

صورة اثبات المتقدمة بطلب الزواج بطاقة أحوالها أو (كرت العائلة + جواز سفر) في حالة عدم وجود بطاقة أحوال

برنت من الأحوال للمتقدمة بطلب الزواج , مع مراعاة مطابقة المهنة للواقع و أن لا يكون تعدى 6 أشهر من تاريخ إصداره

(للأرملة والمطلقة فقط) صورة من صك طلاق المتقدمة للزواج في حال كانت مطلقة أو صورة من شهادة وفاة زوجها السابق في حال كونها أرملة

تعريف عمل المتقدمة للزواج مصدق من الغرفة التجارية في حال كانت موظفة في القطاع الخاص وتصديق جهة عملها الرسمية في حال كانت موظفة حكومية

برنت من التأمينات الاجتماعية , إذا كانت موظفة في القطاع الخاص

مشهد إثبات سكن مصدق من العمدة والشرطة للمتقدمة للزواج و (عقد إيجار – صك ملكية)

في حال عدم وجود عمل للمتقدمة للزواج فيرفق مشهد عدم وجود عمل مصدق من العمدة والشرطة

صحيفة خلو سوابق من الادلة الجنائية للزوج

إقرار موافقة للمتقدمة بطلب الزواج لدى القسم النسوي بأمارة الرياض

صورة من صك حصر الإرث في حال وفاة والد الراغبة بالزواج

صورة من الوكالة في حال وجود وكالة شرعية عن ولي أمر الراغبة بالزواج

حضور ولي أمر الراغبة بالزواج لدى قسم الرجال بإمارة الرياض بالمركز الشامل من الساعة 8- 12 ظهراً وكتابة إقرار الموافقة أمام الموظف المختص+ صورة هوية ولي أمر الراغبة بالزواج

تعبئة الاستمارة + صورة من هوية الشاهدين السعوديين في الاستمارة على أن لا يكون أحدهما ولي أمر الراغبة بالزواج

تقرير طبي للخاطب و للراغبة بالزواج من مدينة الملك سعود الطبية إذا كان الزوج غير مواليد المملكة

صحيفة خلو سوابق للخاطب من الأدلة الجنائية من الرياض

تحليل مخدرات للخاطب

شهادة خلو سوابق من بلد الخاطب موثقة من الجهات المختصة في بلده ومصادق عليها من سفارة المملكة ببلده ومن وزارة الخارجية بالمملكة

يسمح للخاطب من الجنسية الفلسطينية إحضار شهادة خلو سوابق من سفارة بلده في المملكة مصادق عليها من وزارة الخارجية السعودية

في الأعلى قمنا بعرض لكم مختلف شروط الزواج من بنات السعودية من طرف شخص ليس سعودي، سواء كان أو خارجها وكل الوثائق التي سوف يحتاجها بالإضافة لزوجته السعودية المستقبلية.

وفي النهاية لدينا إستطلاع رأي حول الموضوع نرغب في الحصول على أجوبة