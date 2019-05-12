(السعودية) بعد إلغاء نظام الكفيل.. تعرف على مزايا الإقامة المميزة وشروطها

نظام الكفيل في السعودية من الأنظمة المرهقة والشاقة على كل من يغادر بلاده ويتجه للمملكة بحثا عن العمل فهو نظام صعب على المقيمين هناك، ولكن مجلس الشورى السعودي أقر نظاما جديدا يعطي حرية للمقيمين في التنقل وغيره دون إذن الكفيل وذلك بنظام جديد نعرضه في مقالنا هذا.

إلغاء الكفيل

أقر مجلس الشورى السعودي نظام الإقامة المميزة في السعودية، ويمنح النظام صاحبه حرية التنقل والسفر والتملك دون إذن الكفيل، وذلك يكون بتطبيق نظام الجرين كارد (نظام الإقامة المميزة) في السعودية، ولمن يسأل عن شروط الحصول على هذه الإقامة التي تعمل على إلغاء نظام الكفيل لأول مرة كليا، نسردها هنا في المقال.

مزايا الإقامة المميزة

تمنح الإقامة المميزة عدة مزايا من بينها:

منح إقامة لصاحبها مع أسرته. استصدار زيارة للأقارب. استقدام العمالة. امتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك. كما يتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية.

شروط منح الإقامة المميزة

وجود جواز سفر ساري المفعول.

ملاءة مادية للمتقدم.

لا يقل عمر الحاصل على الإقامة المميزة عن 21 عامًا.

إن كان داخل المملكة إقامة نظامية.

سجل جنائي خال من السوابق.

تقرير صحي يثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.

تكلفة الإقامة المميزة

حتى الآن لا توجد أي تفاصيل عن تكلفة الحصول على الإقامة المميزة، أو مدى حجم الملاءة المطلوبة عن تسهيل الحصول على الإقامة المميزة، التي بها يتم إلغاء نظام الكفيل المطبق بالسعودية.

نظام الإقامة المميزة

يتفرع نظام الإقامة المميزة إلى فرعين أساسين وهما:

إقامة دائمة غير محددة المدة. إقامة مؤقتة لسنة واحدة قابلة للتجديد.

ويكون ذلك وفق نظام لدفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية، وإنشاء مركز الإقامة المميزة.