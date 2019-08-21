السعودية الآن.. تطبيق قرار السماح بالسفر للنساء دون موافقة ولي الأمر

قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2019 بدء تطبيق قرار تعديلات أنظمة السفر والأحوال المدنية، بشكل رسمي، وفيه عدم اشتراط موافقة ولي الأمر حتى تستطيع المرأة أن تستخرج جواز السفر.

المملكة تهيب بكل من لديه اسفسار عن النظام

وتهيب المملكة، بكل شخص لديه أي استفسار عن موضوع ما يختص باستخراج جواز السفر للمرأة أو غيره وتطالبه بأن يتواصل مع الجهات المعنية المختصة مثل المديرية العامة للجوازات، ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، وذلك من خلال الحسابات الخاصة بها على تويتر.

تعديلات المديرة العامة على قرار سفر المرأة

وأجرت المديرية العامة للجوازات، تعديلات تختص بالتصريح بالسفر من غير موافقة ولي الأمر وذلك للنساء التي تجاوزت أعمارهن الـ21 عاما، وذلك حسب ما نشرته الشرق الأوسط، مع منح الجواز الخاص بالسفر لكل من يقدم طلبًا بذلك من السعوديين.

ونص التعديل على أنه لسفر المواطنات الأقل من 21 عاما لا بد من موافقة ولي الأمر.

شروط لاستخراج جوازات السفر لمن تبلغ 15 عاما

بعدما أتاحت المملكة السفر للمرأة التي يتجاوز عمرها 21 عاما، اشترطت المملكة العربية السعودية متمثلة في المديرية العامة للجوازات بعد الشروط لاستخراج جواز السفر لمن تبلغ من العمر خمسة عشر عاما (15).

منح المرأة حرية السفر كالرجل

منحت المملكة بتعديل نظام وثائق السفر، حرية السفر للمرأة وهي نفس حرية الرجل وذلك لمن تجاوز عمرها 21 عاما.

إلغاء المادة الثالثة

وتضمن التعديلات أن يتم إلغاء المادة الثالثة المقررة في قانون الأحوال المدنية، وهي تنص على:

“يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حاملي الجنسية السعودية وبناته غير المتزوجات وأبناءه القصر”.

محل الإقامة

كما أقرت إلغاء تعديل بند محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها، وذلك إذا كانت الحياة مازالت مستمرة بينهما.

الحق في استخراج جواز السفر دون موافقة ولي الأمر

أعطت التعديلات المرأة المتجاوز عمرها 21 عاما حق استخراج جواز سفر مباشرة من غير موافقة مباشرة من ولي الأمر، وأيضا الحصول على تصريح للسفر، والحق في أن تطلب المرأة الحصول على سجل الأسرة، والتبليغ عن حالات الولادة والوفاة.