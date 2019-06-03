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السعودية تعلن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

كتب أشرف ركن الدينفي آخر تحديث
السعودية تعلن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك
أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، أن غدا الثلاثاء الموافق 4 من شهر يونيو الجاري 2019 هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بحسب وكالة الأنباء السعودية، وصحيفة سبق المملكة.

رؤية هلال شهر شوال

وكانت أخبار تضاربت عما وقع في المملكة باختلاف رؤية هلال شهر شوال وتحديد أول يوم عيد الفطر المبارك، لكن تم رؤية هلال شهر شوال في مرصد تمير الفلكي في المملكة، بينما تعذر رؤيته في مرصد سدير.

دار الإفتاء المصرية

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن إعلان رؤية هلال شهر شوال سيعلنها فضيلة المفتي بنفسه في بث مباشر على التليفزيون المصري.

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عن الكاتب

أشرف ركن الدين

أهوى السفر والشطرنج، وأومن أن النجاح هو قدرتك على فعل ما لم يستطع غيرك فعله في وقت قصير وبجودة ممتازة

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