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السعودية| بالخطوات طريقة التسجيل إلكترونيًا في خدمة تصاريح التنقل داخل المدينة وبين الأحياء

بواسطة سمير زيادة
خدمة تصاريح التنقل

خدمة تصاريح التنقل داخل المدينة وبين الأحياء ، ووفقًا لما أفاد به الأمن العام في المملكة العربية السعودية سوف تكون متاحة للمواطنين والمقيمين ، للتسجيل إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي المخصص لهذه الغاية ، ويأتي إطلاق هذه الخدمة في ظل تطبيق الإجراءات الإحترازية المتخذة بهدف التصدي ومكافحة فيروس كورونا المستجد ، الذي اجتاح العالم وحصد الآلاف من الأرواح ، ويتم منح التصاريح للتنقل داخل المدينة وبين الأحياء فيها لأصحاب الظروف الإنسانية والطارئة والأستثنائية ، وكان الأمن العام أطلق في وقت سابق خدمة التنقل داخل المنطقة وبين المحافظات، وبين الأحياء داخل المدن في جميع مناطق المملكة ما عدا منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

خدمة تصاريح التنقل

خدمةتصاريح التنقل

خطوات ورابط التسجيل للحصول على تصاريح التنقل

وأوضح الأمن العام طريقة التسجيل في الخدمة وذلك من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول إلى الرابط التالي : موقع خدمة تصاريح التنقل
  • التسجيل ويتم بإدخال البيانات المطلوبة التي تشمل (الاسم ،ورقم الهوية للمواطن والمقيم، ورقم الجوال)
  • الضغط على خانة إرسال.
  • تعبئة رقم التحقق المرسل للجوال بالخانة المخصصة، ثم استكمال كتابة مبرر طلب التصريح بالتنقل.
  • بعد ذلك سوف تصل رسالة على الجوال لمقدم الطلب باستلام الطلب.
  • ثم تتم دراسة الطلب والرد بالموافقة أو الاعتذار.
  • في حال الموافقة سترد لمقدم الطلب رسالة بالموافقة والتي تشتمل على وقت التنقل وخط السير
سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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