السعودية| بالخطوات طريقة التسجيل إلكترونيًا في خدمة تصاريح التنقل داخل المدينة وبين الأحياء

خدمة تصاريح التنقل داخل المدينة وبين الأحياء ، ووفقًا لما أفاد به الأمن العام في المملكة العربية السعودية سوف تكون متاحة للمواطنين والمقيمين ، للتسجيل إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي المخصص لهذه الغاية ، ويأتي إطلاق هذه الخدمة في ظل تطبيق الإجراءات الإحترازية المتخذة بهدف التصدي ومكافحة فيروس كورونا المستجد ، الذي اجتاح العالم وحصد الآلاف من الأرواح ، ويتم منح التصاريح للتنقل داخل المدينة وبين الأحياء فيها لأصحاب الظروف الإنسانية والطارئة والأستثنائية ، وكان الأمن العام أطلق في وقت سابق خدمة التنقل داخل المنطقة وبين المحافظات، وبين الأحياء داخل المدن في جميع مناطق المملكة ما عدا منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

خدمة تصاريح التنقل

خطوات ورابط التسجيل للحصول على تصاريح التنقل

وأوضح الأمن العام طريقة التسجيل في الخدمة وذلك من خلال الخطوات التالية: