السعودية.. بدء أقوى وأضخم نسخة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان

ينطلق غدا الخميس كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبه تعود الحياة للملاعب في العديد من مدن المملكة العربية السعودية، ويشهد كأس دوري الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم قوة كبيرة وضخامة لم يشهده من قبل، إذ إن الأندية جميعها حظيت بدعم مالي سخي من صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- ولي العهد، وشكرت الهيئة العامة للرياضة سموه على مجهوداته الكبيرة، واهتمامه بالرياضة والشباب ، وإطلاق اسم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الثانية ، وهذا ما نطق به الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للرياضة بحفل تدشين كأس الأمير محمد بن سلمان يوم الأحد الماضي.

النسخة الثانية عشرة

تعتبر نسخة العام الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من أقوى النسخ إذ تضم 16 فريقا أقوياء، بعدما تم إقرار إقامة دوري للمحترفين في موسم (2008 – 2009).

12 فريقا في النسخة الأولى

بدأت النسخة الأولى للدوري بعدما شهد مشاركة 12 فريقا وظل الحرص على أن يكون الدوري السعودي من أقوى الدوريات في الوطن العربي بل والعالم وازداد عدد الفرق حتى أصبح 16 فريقا، بدءا من النسخة الماضية.

أبطال الدوريات السعودية السابقة

وإذا أحببنا سرد أبطال الدوريات السعودية السابقة من دروي المحترفين نجد أنها كالتالي:

2009 – 2010 نادي الهلال. 2010 – 2011 نادي الهلال. 2011 – 2012 نادي الشباب. 2012 – 2013 نادي الفتح. 2013 – 2014 نادي النصر. 2014 – 2015 نادي النصر. 2015 – 2016 نادي الأهلي. 2016 – 2017 نادي الهلال. 2017 – 2018 نادي الهلال. 2018 – 2019 نادي النصر.

وبذلك يكون نادي النصر هو أول فريق يحصد بطولة الدوري في مسماه «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين».

مواجهات الغد الخميس

يبدأ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ بعد انتظار بمبارتي: