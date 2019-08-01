السعودية تتحرى هلال ذي الحجة

تتحري المملكة العربية السعودية مساء اليوم الخميس رؤية هلال شهر ذي الحجة للعام الهجري 1440 ، حيث دعت المحكمة العليا السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة من يراه بالعين المجردة أو بوساطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، وذلك من أجل تحديد غرة شهر ذي الحجة ووقفة عرفات وأول ايام عيد الأضحى المبارك.

غرة ذي الحجة

وكان قد أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية بالقاهرة، أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق فلكيا غداالجمعة 2 أغسطس، ووفقا لحسابات المعهد، فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.

تحري هلال شهر ذي الحجة

وكانت قد وذكرت المحكمة السعودية في بيان: المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الخميس.

واستطرد البيان : رجو المحكمة العليا –ممن يراه بالعين المجردة أو بوساطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة.

وأعرب المحكمة السعودية خلال البيان ان من لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه، لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين.