السعودية تجري عمليات قلب مفتوح وقسطرة لعلاج مرضي حجاج بيت الله الحرام

أجرت المملكة العربية السعودية عددا من عمليات القلب لمفتوح وقسطرة القلب لمرضي حجاج بيت الله الحرام، وذلك في اطار توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز لخدمة ضيوف الرحمن، حيث تم اجراء أكثر من ١٦٣ عملية منها 160 عملية قسطرة قلب و 3 عمليات قلب مفتوح للحجاج بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة منذ مطلع شهر ذو القعدة حتى الآن.

اهتمام طبي بالسعودية

وأوضحت الإدارة التنفيذية المشاركة لصحة القلب بالسعودية – بحسب وكالة الأنباء السعودية ” واس” أن مركز القلب رفع طاقته الاستيعابية الآلية والبشرية لخدمة المرضى من ضيوف الرحمن حيث يتم تقديم جميع الخدمات والإجراءات العلاجية عن طريق القسطرة التداخلية وجراحة القلب المفتوح إضافة إلى عديد من الإجراءات العلاجية الأخرى المتعلقة بكهربائية القلب من زراعة منظمات القلب وجهاز مزيل الرجفان البطيني وعلاج اضطرابات القلب بمختلف التقنيات العلاجية الحديثة لكهربائية القلب لضيوف الرحمن وذلك ضمن الخطط الإستراتيجية للمدينة الطبية في تسخير الطاقات والإمكانيات التخصصية على مدار الساعة، لتقديم أجود الخدمات الطبية للمرضى، من خلال منظومة علاجية متقدمة وقوى عاملة إشرافية طبية وفنية ومساعدة على مستوى عالٍ من التأهيل العلمي والفني.

السعودية تدفع بـ ” طائرات ” لتأمين الحجاج .. صور

السعودية ..تأمين الحجاج

وأعلنت لقيادة العامة لطيران الأمن السعودي في وقت سابق عن تنفيذ خطتها من أجل تأمين حجاج بيت الله الحرام من خلال الدفع بالطائرات المروحية في المواقع المحددة لها بمكة المكرمة والمدينة المنورة من أجل مراقبة الحالة الأمنية والحركة المرورية والإخلاء الطبي والإنقاذ والإطفاء والإخلاء وتقديم الدعم الأمني واللوجستي للقطاعات الأمنية والخدمات الإنسانية ورصد الحجاج غير النظاميين، إضافة إلى دعم وحدة طيران الأمن بمنطقة المدينة المنورة لمواكبة تنقل الحجاج بين المدينة المنورة ومكة المكرمة قبل وبعد أداء مناسك الحج .